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線民案過關 黃偉哲獲民進黨徵召參選台南市長

台灣新聞組／台北3日電
民進黨中執會2日通過徵召南市長黃偉哲競選連任，黃重申，他沒出賣同志。（記者黃義書／攝影）
民進黨中執會2日通過徵召南市長黃偉哲競選連任，黃重申，他沒出賣同志。（記者黃義書／攝影）

民進黨中執會昨天通過徵召台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁及嘉義縣長翁章梁競選連任，黨主席蔡英文談話特別強調團結。正國會攻勢頻頻，陷入「線民案」疑雲的黃偉哲親赴中執會說明，並獲得學運世代的陳其邁、翁章梁、桃園市長鄭文燦支持聲援；對於民進黨前秘書長羅文嘉指控曾遭監控，黃偉哲否認說，他對羅的說法感到難過。

民進黨中執會2日通過徵召台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁（圖）及嘉義縣長翁章梁競選...
民進黨中執會2日通過徵召台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁（圖）及嘉義縣長翁章梁競選連任。（記者黃義書／攝影）

線民案在黨內山雨欲來，蔡英文昨說，身處民主前緣的台灣，沒有不團結的本錢，無論面對如何嚴峻的挑戰，民主是唯一的選項，團結是唯一的方法，「民進黨是執政黨，一定要更團結」。

據轉述，中執會先討論新北市及台中市兩選區議員提名爭議，最後決議新北市第九選區維持一席婦女保障名額，台中市第二選區則繼續溝通。接著進入縣市長提名，黃偉哲主動舉手發言表示，他沒有出賣同志，也不是線民；在學生時期，他與現在的當事人都沒什麼接觸，不明白為何會被如此針對？黃偉哲一度激動停頓數秒，語畢即迴避，離開會議室。

黃偉哲陷「線民案」爭議，桃園市長鄭文燦（圖）支持聲援。（本報資料照片）
黃偉哲陷「線民案」爭議，桃園市長鄭文燦（圖）支持聲援。（本報資料照片）

蔡英文隨後詢問，在場野百合世代的同志是否有意見？同為學運世代的陳其邁及翁章梁共推鄭文燦發言；鄭文燦說，這件事證據不足，講的人沒提實證，他同階段的學運人士已有不少人支持黃偉哲，替黃澄清，他選擇相信黃偉哲。

「正國會」中常委陳茂松說，沒要懷疑誰，將線民案講得更清楚，對黃偉哲在選舉內是好的，「否則你每天都說沒有，但大家都說你有怎麼辦？」正國會中常委陳亭妃說，羅文嘉流出新事證後，若沒講清楚，外界就會開始質疑民進黨的轉型價值，「做得更完整，對黃偉哲更好，不要留東西給人攻擊。」

據悉，正國會操盤手高志鵬前天也致電黨秘書長林錫耀、選對會成員洪耀福等人，希望黨可向羅文嘉了解，甚至要羅來中執會釐清。

林錫耀說，2月25日，黨中央曾詢問促轉會能否調閱資料，但促轉會說不能調閱，若要處理提名，從制度上修法也要透過黨代表大會；黃偉哲繳交給黨中央的自清報告中提到，羅文嘉比黃偉哲小三屆，不太可能有接觸；最終正國會成員不再發表意見，主席裁示該案通過，黃偉哲獲得提名。

確定獲徵召後，黃偉哲受訪表示，他沒有做出賣同志的事情，40年前念大學，碰到情治機關跟教官的恐嚇威脅，大家都有，感謝黨內同志了解這段歷史，他會更努力做好市政，他也在中執會承諾打贏市長選戰，讓民進黨在台南市議會過半。

至於羅文嘉要求公開資料，並要求授權調閱檔案，黃偉哲說，「在檔案局的資料，我不知道內容，一定有許多情治機關為了爭功諉過假造資料，拿這個資料審判自己的同志，有點怪怪的。」

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