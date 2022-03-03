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冷眼集／強勢蓋牌 雙標撐表面團結

記者 丘采薇、林政忠
民進黨主席蔡英文主持的中執會，將黃偉哲線民案強勢「蓋牌」，宛如在年底大選埋下一顆未爆彈。（本報資料照片）
民進黨主席蔡英文主持的中執會，將黃偉哲線民案強勢「蓋牌」，宛如在年底大選埋下一顆未爆彈。（本報資料照片）

民進黨中執會昨天通過徵召台南市長黃偉哲，台南綠到出汁，外界關注，黃偉哲是否再次頭過身就過？民進黨主席蔡英文主持的中執會將線民案強勢「蓋牌」，宛如在年底大選埋下一顆未爆彈，台南選民是否仍如同民進黨副秘書長林飛帆曾形容，「某黨推個西瓜出來都會當選」？

黃偉哲雖強烈否認自己是線民，但對於民進黨前秘書長羅文嘉指控曾是黃監控的對象，黃的說法很微妙，他表示，「在檔案局的資料，我不知道內容，一定有許多情治機關為了爭功諉過假造資料，拿這個資料審判自己的同志，有點怪怪的。」

其實，黃偉哲的自清跟羅文嘉的指控並無交集。羅文嘉和交通部前部長林佳龍都主張，黃偉哲應該授權調閱檔案，才能證明自己清白，畢竟口說無憑；黃偉哲則駁斥，羅文嘉的指涉應該要提出具體事證。

線民案的真相為何，只能交給證據和時間來證明，但民進黨的困境已是血淋淋的事實。民進黨的矛盾在於「雙標」，線民案雖然一直悶燒，但多數人寧可維持表面團結；過去民進黨曾懷疑前總統馬英九是「職業學生」，還要馬面對歷史，但當時綠營所提的證據也不明確，質疑卻鏗鏘有力。

林佳龍和羅文嘉「以轉型正義之名、學運世代之姿」聯手出擊，但在蔡英文力促團結，同為學運世代的高雄市長陳其邁及嘉義縣長翁章梁、桃園市長鄭文燦聲援下，黃偉哲總算熬過了最困難的第一關；提名候選人只是政黨家務事，但民進黨一路走來高舉轉型正義招牌，恐因線民案蒙塵，許多民進黨人仍戴著懷疑的眼鏡，黃偉哲能否通過年底選民檢驗，才是真正的關卡。

民進黨 蔡英文 馬英九

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