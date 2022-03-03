黑白集／放水私了 促轉看人論是非

黃偉哲遭兩名昔日同志公開指證被他監控，「線民」汙名恐不易洗刷。（本報資料照片）

民進黨提名 黃偉哲角逐台南市長前夕，前秘書長羅文嘉自曝學生時代就是黃偉哲的監控對象，使得黃偉哲的「線民事件」重新受到審視。同屬學運世代的正國會龍頭林佳龍也開槍，說他自己也是受害者，「無法替加害者背書」；形同暗指黃偉哲為加害人。

遭兩名昔日同志 公開指證，黃偉哲的「線民」汙名，恐不易洗刷。同是線民風波，去年台中市綠委黃國書是先被新潮流以「私刑」除名，他只能認栽退黨。而黃偉哲是民進黨看好續任的市長，此時鬧出這局，黨中央卻想要放水「私了」，就不怕選民議論紛紛嗎？何況，黨內還有虎視眈眈的同志想要取而代之；林佳龍的「加害論」，就是在幫陳亭妃出氣，如此倉促通過提名能服眾嗎？

但蔡英文 提名大權在握，她在乎的只是勝選，提黃偉哲可保穩上，所以仍不顧輿論疑雲提名他。黃偉哲是不是線民，各項跡證仍在促轉會，促轉會1月間也約談過他，政府應該公開相關資料以供追查。蔡英文不顧黨內指控及社會質疑，即想私了，顯不妥當。

蔡英文近日宣布促轉會即將「退場」，要另設轉型正義會報，提升層級至行政院。若促轉工作如此重要，蔡政府為何連黃偉哲的檔案都不能公開，就草草接受其片面之詞通過提名。當促轉是看人論是非，正義就失竊了！