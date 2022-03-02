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線民案延燒 羅文嘉籲民進黨須當一回事 黃偉哲堅稱清白

中國新聞組／台北2日電
民進黨前秘書長羅文嘉。（本報資料照片）
民進黨前秘書長羅文嘉。（本報資料照片）

民進黨今天召開中執會，預定將通過提名爭取連任的縣市長，包括台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁及嘉義縣長翁章梁。但黃偉哲去年就陷入「線民案」疑雲，最近野百合學運成員紛紛要求黃偉哲自清，民進黨前秘書長羅文嘉昨天表示，他作為被黃偉哲監控的當事人，要求的就是檔案公開、真相而已；他也強調，「黨一再強調的轉型正義，我認為必須當一回事。」

台南市長黃偉哲「線民案」再被掀起，市府幕僚說，黃偉哲2日會在民進黨中執會上統一說...
台南市長黃偉哲「線民案」再被掀起，市府幕僚說，黃偉哲2日會在民進黨中執會上統一說明。（記者謝進盛／攝影）

黃偉哲昨在台南出席公開活動，但未受訪；幕僚說，黃堅持清白，今天會在中執會說明清楚。國民黨台南市議員謝龍介說，不知後續是否有更勁爆資料，「誠實才是最好的辦法」。

「線民案」持續在民進黨內悶燒，日前交通部前部長林佳龍在「選舉對策委員會」開會時代表「學運世代」發言，要求黃偉哲自清，隨後羅文嘉自曝自己就是曾被黃偉哲監控的當事人，引發黨內震盪。

羅文嘉昨表示，證據就在檔案裡，檔案公開就好；但他看到黃偉哲不願自清、也不願授權他人調閱資料。作為被黃偉哲監控的當事人，要求的就是檔案公開、真相而已。羅文嘉說，如果連這麽微小的黃偉哲案都不能做到檔案公布，更不要說關係更嚴重的林宅命案、陳文成案。

羅文嘉說，「我現在既非中執會成員，也非祕書長，我一向認為黨提名有黨提名機制，這點我不在職務上就尊重現在的人。只是就黨一再強調的轉型正義，我認為必須當一回事，不能只是口頭說說，該有的行動卻停滯不前，這會失去人民的信任。」

線民案在羅文嘉發聲後，在學運圈大炸鍋。有學運成員表達，一定要有機制處理，「轉型正義是民進黨的核心價值，不能放任不管」；民進黨的轉型正義是大是大非議題，黨內應有更高標準，畢竟當年民進黨是受威權鎮壓的政黨，價值必須確立，不要陷於提名的泥淖中，立委黃國書遭新潮流除名，但黃偉哲案又該如何處理？

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