冷眼集／綠派系過招 考驗蔡英文如何拆彈

年底九合一選舉，民進黨各派系競爭白熱化，考驗黨主席蔡英文如何順利拆彈。（取材自總統府網站）

年底九合一選舉，民進黨 各派系摩拳擦掌。正國會在2日中執會提名 前，緊咬台南市長黃偉哲深陷的線民風暴 ；湧言會也在精神領袖林崑海過世後，大陣仗駁斥「跳船說」、「爭權說」；英系則頻頻放話布局縣市長人選，新潮流系也期待在選戰中再下一城。民進黨派系頻頻過招，各有盤算。

黃偉哲陷線民風暴後，即便黨內高層力挺連任，但正國會仍持續緊咬，派系領袖林佳龍直接表態以學運世代之姿，要求黃偉哲自清，不僅是為有意參選台南市長的立委陳亭妃發聲，在整體派系運作上，即便正國會無法推出縣市長人選，也不能在這場選戰缺席。無論林佳龍是否要選雙北市長，這次出招都奠定黨內分量。

在林佳龍發難後，民進黨前秘書長羅文嘉自曝曾被黃偉哲監控，等於有了非派系人士「佐證」，也讓正國會的質疑更有力。線民案被質疑「蓋牌」，黃偉哲2日北上說明，民進黨是否如預期提名，中執會2日將「攤牌」。

湧言會在林崑海過世後，能否正常運作，被打上問號。湧言會要角王定宇、趙天麟連日駁斥「爭權、跳船」之說，強調「海董」早已不參加派系運作，都由決策委員會決策；昨「老鳥帶新人」，介紹全台議員參選人，也在展現軍力。

正國會、湧言會不斷出招，英系則頻頻點名親英的衛福部長陳時中、經濟部長王美花等人參選縣市長，喊話卡位試水溫；至於黨內最大派系新潮流，除了在台中、宜蘭都有意推出縣市長人選，桃園、屏東也希望由新系人馬拿下。

隨著選戰逼近，民進黨派系競爭白熱化。黃偉哲捲入線民案，雖然不無派系介入選舉的斧鑿痕跡，但事涉轉型正義，民進黨不及早面對，養癰遺患，如今已不僅是黃個人的難題，更考驗黨主席蔡英文如何順利拆彈。