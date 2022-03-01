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免PCR切結也沒用 旅烏台人被迫滯留：撤僑做半套？

記者趙宥寧／台北1日電
準備回台的旅烏克蘭留學生Simon在台灣時間7時緊急發難，指出他們10人上飛機後，卻因台灣地勤給出錯誤資訊，要求這些人PCR後才可入境。（記者趙宥寧／翻攝）
準備回台的旅烏克蘭留學生Simon在台灣時間7時緊急發難，指出他們10人上飛機後，卻因台灣地勤給出錯誤資訊，要求這些人PCR後才可入境。（記者趙宥寧／翻攝）

俄烏戰爭持續延燒，目前仍有九名台灣留學生尚未返台，其中有六位已陸續撤離烏克蘭入境波蘭華沙，其中四名近日將搭機返台，兩名暫留波蘭。準備回台的旅烏克蘭留學生Simon卻在台灣時間7時緊急發難，指出他們10人上飛機後，卻因台灣地勤給出錯誤資訊，要求這些人PCR後才可入境，導致他們必須改到明天同一班機返台，必須再多待24小時，質疑返回國門做半套？

原預計有10個人乘同一班飛機返台，Simon說，他們原定搭乘土耳其航空從華沙飛往伊斯坦堡，再從伊斯坦堡轉機回台灣。目前已經持有登機前無法出示PCR檢驗報告切結書抵達土耳其，原本要再搭乘當地時間下午2點的飛機飛回台灣，卻在上飛機前被要求出示PCR證明，疑似訊息傳遞有誤。

Simon質疑，衛福部說旅烏台人不需要PCR就能回，他們在華沙與土耳其出示的文件一模一樣，當地卻又要求他們提出PCR。他也提到，現場地勤也聯繫台灣地勤，台灣的地勤也說他們需要PCR才能返台，訊息疑似漏接，導致現在原定的飛機起飛了，旅程中斷。

Simon表示，目前台駐波蘭代表處、駐俄羅斯代表處積極處理這件事，但似乎沒有用，對方仍堅持入境台灣要PCR，變成目前10個人要多在機場留一天，再搭乘明天的班機返回台灣，一切食宿仍須自費處理，不知道目前到底是怎麼樣。

根據教育部昨日訊息，目前仍有九名台灣留學生尚未返台，其中六名搭乘撤僑巴士留學生於2月26日平安抵達波蘭華沙，其中四名近日將搭機返台，兩名暫留波蘭。其他未搭乘撤僑巴士的三名學生中，原在基輔1名留學生已撤往斯洛伐克、原烏東及烏南各一名留學生仍留原地，將續由駐處協處。

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