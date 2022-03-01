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黑白集／雙林蹭烏 不要只會「鍵盤參戰」

黑白集

俄羅斯入侵烏克蘭，台灣輿論聲援烏克蘭。不過無黨籍立委林昶佐、民進黨副秘書長林飛帆的「聲援」，卻被酸爆。「雙林」蹭烏克蘭反踢到鐵板，讓人意外，也不意外。

林昶佐第一時間發文，除了聲援烏克蘭，還說台灣應強化自身國防戰力，團結民心，抵抗極權；林飛帆則是到莫斯科代表處抗議，高喊「此刻我們都是烏克蘭人」。這種聲援模式近年操作頻繁，民眾早已審美疲乏，因此認定這種「鍵盤參戰」，只是政客話術。

兩人聲援內容，也不免矛盾。蔡政府力稱「台灣和烏克蘭不一樣」，「雙林」卻積極把兩者拿來類比，儼然是蔡英文所斥境外勢力認知作戰的「在地協力者」。而烏克蘭過去「親中」歷史不少，更是解放軍戰力提升功臣，「我們都是烏克蘭人」豈不違反民進黨「抗中保台」價值？

「雙林」被酸，還有兵役問題。台海發生戰爭，兩人都不需上戰場。此外，兩人身居要津，名利雙收，不是靠能力，而是政治立場「站對邊」。說是酸葡萄也好，世代剝奪感也罷，看在得上戰場的役男與在基層拚搏的年輕人眼中，反脣相稽，再正常不過。

現在「雙林」正有洗白機會。烏克蘭公開號召，國際上支持者可加入外籍志願軍。兩人如要證明自己不是只會「鍵盤參戰」，又想洗脫兵役惡名，請即報名。

烏克蘭 民進黨 解放軍

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