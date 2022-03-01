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少子化 17年後台僅剩5.6萬役男可徵募 立院：適時徵兵

台灣新聞組／台北1日電

近日俄國入侵烏克蘭，由於俄烏關係與兩岸關係類似，台灣兵役制度再度引發熱議。立法院法制局指出，台灣部分戰鬥部隊已有人力不足問題，加上少子化愈來愈嚴重，建議政府適時回復徵兵制，以因應嚴峻的兩岸局勢。

中國時報報導，2018年起，台灣兵役制度改採募兵為主的「募徵並行制」，近年兩岸對立局勢升高，兵源吃緊，開始有人討論應否恢復徵兵制。美國史丹福大學教授福山日前表示，台灣廢除徵兵制，現在看來是非常不幸的決定。

而更嚴重的問題是少子化，據報導，法制局以一年出生人口16萬人、男女各半為例估算，18年後8萬男嬰成為役男，是國防人力的主要基礎，扣除夭折、體位、出國留學等問題後，至2039年僅有5萬6000名役男可應徵募，何況去年實際出生人數只有15.3萬餘人，役男勢必將更少。

法制局建議政府，應設立風險控管期程，依「兵役法」第34條，當志願服役者不能滿足兵額時，應回復徵集服常備兵，以因應台灣所面臨外力嚴峻的軍事挑釁。

另據本報系聯合報報導，1965年新加坡被逐出馬來西亞聯邦，半世紀後的今天，卻擁有東南亞最強的軍隊。據了解，新加坡公民與永久居民總數400萬出頭，僅為台灣的六分之一，現役軍人將近6萬，是國軍現役人數的三分之一。

另外，新加坡仿效以色列的兵役制度，男性高中畢業後，就須服兵役兩年，役畢才能進大學。退伍後到40歲之前，仍具後備軍人身分。據倫敦國際戰略研究所的估計，實際可動用的後備人力為25.25萬人。

某位留學台灣，並曾在兩岸長期駐點的星國資深媒體人的觀察是：以中共武力威脅的嚴峻程度，如果台灣執政當局不願面對延長役期、恢復徵兵的議題，「再怎麼講愛台灣，也是假的。」

新加坡 東南亞 史丹福大學

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