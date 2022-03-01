新聞眼／線民案見光衝擊選情 綠敢面對真相？

民進黨2月28日流出羅文嘉與友人的簡訊，羅自曝曾受黃偉哲（圖）監控。(本報資料照片)

民進黨 將針對爭取連任縣市長提名 ，野百合學運要角最近紛對台南市長黃偉哲提出質疑，在黨內悶燒數月的「線民案」終於搬上檯面討論。

去年野百合學運成員受促轉會邀請閱覽檔案，立委黃國書與黃偉哲就成為黨內議論對象，雖然黃偉哲始終否認涉線民案，但學運成員仍氣憤難平，尤其黃偉哲也打著學運招牌在政治圈走跳，讓其他學運成員相當不是滋味。

由於檔案只允許當事人閱覽，許多學運成員都是經由相互間的交叉比對，才推理出答案。有人看了檔案，發現自己被監控多年，且是被好友出賣；更不能接受的是，曾是特殊身分的線民，竟靠著民進黨選舉站上高位。

同樣在黨內被指涉線民案，黃國書與黃偉哲的反應大不同。黃國書在案情被媒體揭發後主動承認，且火速退黨，野百合成員對黃國書的態度多是「好聚好散」，雖無法接受，也不再苛責。但是黃偉哲始終沒有正面說明，甚至，民進黨高層傾向將此事埋入深土，不打算再提起。

民進黨選對會找了各派系要角加入，實際上卻不是人人都知情內部運作，不滿情緒不斷累積；最近「正國會」成員要求黃偉哲授權調閱資料卻遭黃拒絕，最終演變成林佳龍在選對會開會時主動出擊。

線民案讓民進黨面臨兩難。一是若真相未明，如何落實轉型正義？另一則是，真相若是查下去，會不會衝擊台南市長布局及選情？然而，就算顧及選舉，這段「線民案」的過往，在大選時仍難逃被對手挑戰，不如先自清。

對於轉型正義，蔡政府總是說得鏗鏘有力，但似乎都是針對國民黨 ；面對自己人涉及不義，態度卻顯得曖昧。這次野百合成員不願再忍，球丟給黨中央，也將檢視民進黨有沒有勇氣面對真相。