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線民案炸鍋 羅文嘉曝曾受黃偉哲監控：公開檔案就明瞭

台灣新聞組╱綜合1日電
民進黨2月28日流出羅文嘉（圖）與友人的簡訊，羅自曝曾受黃偉哲監控。(本報資料照片)
民進黨2月28日流出羅文嘉（圖）與友人的簡訊，羅自曝曾受黃偉哲監控。(本報資料照片)

「線民案」持續在民進黨內悶燒。交通部前部長林佳龍日前在民進黨「選舉對策委員會」開會時要求台南市長黃偉哲針對線民案自清，昨天適逢二二八事件75周年，另一位野百合學運世代要角、民進黨前秘書長羅文嘉也表示，自己曾經是黃偉哲的主要監控對象，要求公開檔案，「公開不就一切明瞭。」

線民案去年引發討論之際，羅文嘉曾在臉書表示，當年學運分子中，暗地裡支領布建津貼，出賣組織與同志，有人而今繼續扛著在民進黨理念招牌，招搖撞騙，獲取權位。雖然當時外界不斷揣測羅文嘉所指到底是何人，但羅文嘉未鬆口究竟「處高位」者是誰，昨天卻因一封簡訊震撼黨內。

民進黨內昨天流出羅文嘉與友人的簡訊。羅文嘉自曝曾受黃偉哲監控：「我是當初黃主要的監控對象。你問我，他是不是國民黨細胞，我跟當時的朋友，會肯定說是。那證據呢？證據就在檔案裡。為什麼檔案不公開 ？內容要遮掩？核實報告不公布？公開不就一切明瞭。」

非正國會人士指出，一直都有傳言羅文嘉懷疑黃偉哲為監控者，但羅文嘉一直沒有公開透露，現在提名在即，此時爆發羅文嘉的指控，劍指市長選舉，造成黨內震盪，高層理應要想該如何處理。

「線民案」在拚連任提名前夕再被掀起，台南市長黃偉哲昨晚再三強調：「我可以清楚且負責任地說，我從來沒有出賣過同志、沒有擔任過線民。」他表示，轉型正義是他畢生信仰的價值，國家法令、黨的規範，該怎麼做就怎麼做。

民進黨明天中執會預計通過爭取連任的縣市長提名，包括台南市、高雄市及嘉義縣。但最近黨內因「線民案」餘波盪漾，尤其「正國會」領袖、交通部前部長林佳龍要求台南市長黃偉哲自清，讓此事搬上檯面討論。黨內指出，明天中執會將是各派系攤牌時刻，中央黨部的「徵召報告書」勢必給出完整交代才能過關。

據悉，高層一直以來都希望依照民進黨的傳統做法，依「現任優先」提名黃偉哲，沒想到最近正國會成員相繼發難，林佳龍也親自在選對會發聲，讓高層不得不面對線民案爭議。

民進黨2月28日流出羅文嘉與友人的簡訊（圖），羅自曝曾受黃偉哲監控。(圖：本報系...
民進黨2月28日流出羅文嘉與友人的簡訊（圖），羅自曝曾受黃偉哲監控。(圖：本報系聯合報讀者提供)

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