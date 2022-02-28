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走訪安康接待室 蔡英文：轉型正義 不走威權回頭路

記者張睿廷／新北28日電
蔡英文總統（中）27日與行政院長蘇貞昌（左）及監察院長陳菊（右）等人，參訪「不義遺址」安康接待室。（記者黃義書／攝影 ）
蔡英文總統（中）27日與行政院長蘇貞昌（左）及監察院長陳菊（右）等人，參訪「不義遺址」安康接待室。（記者黃義書／攝影 ）

蔡英文總統先前因「尊蔣（經國）」言論引發黨內反彈，外界解讀二二八前走訪不義遺址，有安撫台派的意思。她昨天說，重新檢視這些不堪回首的歷史，就是要證明推動轉型正義以後的政府，絕不會再走回頭路。

今天是二二八事件75周年，蔡英文及行政院長蘇貞昌今天上午將在基隆市民廣場出席中樞紀念儀式。蔡、蘇昨與監察院長陳菊、總統府資政姚嘉文、亞太基金會副董事長陳忠信等美麗島事件當事人，造訪調查局前「安康接待室」。該處稱為招待所，實際上是威權統治時期政府用來偵訊危害國家安全的政治犯祕密場所，促轉會今年1月審定為「不義遺址」。

蔡英文說，安康接待室是國際惡名昭彰的黑色接待室，美麗島事件後，當時才29歲的陳菊、姚嘉文、陳忠信都曾經被關在那裡，即使身心都面對極大的考驗，他們仍然堅持自己的信念，「我非常的感佩」，如今重回現場，相信他們百感交集。她希望調查局能面對過去的歷史記起教訓，成為國家、人民的調查局，將會是鞏固民主、自由、人權不可缺少的環境。

姚嘉文當年被關押50多天，他說，這象徵恐怖時期的沒落。陳忠信則表示，政治犯的心境也該被記錄下來，國家人權博物館及安康接待室未來應呈現原有的陰暗樣貌，讓世人理解當時氛圍。

安康接待室休息區（羈押囚房）的囚房門口，設置半球體狀監視孔，便於駐點人員監視嫌疑...
安康接待室休息區（羈押囚房）的囚房門口，設置半球體狀監視孔，便於駐點人員監視嫌疑者一舉一動。（記者黃義書／攝影）

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