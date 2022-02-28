線民案掀鍋 林佳龍促黃偉哲公開檔案自清

交通部前部長林佳龍促黃偉哲自清。（本報資料照片）

交通部前部長林佳龍前天在民進黨 「選舉對策委員會」開會時打破沉默，要求台南市長黃偉哲針對「線民案」自清，這是第一次有黨內派系龍頭將此事搬上檯面討論。「線民案」已在內部悶燒多時，野百合學運世代許多人也極度不滿，希望將檔案公開。面臨年底縣市長選舉提名 ，各方要求黃偉哲正面回應，林佳龍形同將壓力鍋徹底掀開。

自從促轉會約詢立委黃國書及黃偉哲等人案情爆發後，民進黨已被「線民案」困擾了好幾個月，黃國書被爆料之後馬上退黨、也退出新潮流；黃偉哲始終否認自己是線民，但也被黨內許多人認為沒有正面回應。

近來中央黨部將所有派系要角納入選對會，並組成「徵詢小組」，意思是訴求團結，盼各派系都能為最後的提名「背書」，但許多人卻對選對會宣布的許多規定事先不知情，直到最近徵詢台南市長提名，黨內派系正國會率先發難，要求黃偉哲對「線民案」講清楚，不希望被當作橡皮圖章。

在林佳龍要求黃偉哲自清之前，正國會的派系要角高志鵬南下徵詢時，就曾要求黃偉哲授權公開促轉會約談資料，但黃偉哲未點頭，這一點讓學運圈很不能接受，因此前天林佳龍直接在選對會開會時以「代表學運世代」發言，他認為自清也是給黃偉哲說明的機會，如果黃真的跟「線民案」沒關係，也可還給黃一個公道。最後選對會成員同意在3月2日中執會時提出「徵召報告書」，並由黨主席蔡英文 核定。

不過，民進黨處理黃偉哲案的方式還是讓學運圈非常不滿，尤其民進黨多年來高喊轉型正義，卻做不到公開資料，讓許多學運世代要角感嘆：「年輕時候搞學運，到了中年突然被要求妥協，學運是玩假的嗎？」

學運要角認為，其實公開檔案是轉型正義的第一步；也有人認為，黃國書承認了，退黨也退流，如今黃偉哲案卻不清不楚，「黃國書看了不會很嘔嗎？」

學運世代人士也說，以目前民進黨的風氣，只要一說話就會被認為是為了自己的利益或為了某個派系，黨內氣氛很弔詭，但其實學運世代大部分都同意林佳龍的說法。至於選對會的「徵召報告書」會怎麼寫，學運世代雖然關注，卻已不抱希望。

針對林佳龍等人希望黃偉哲參選前對線民案要有自清程序，行政院長蘇貞昌表示，初選難免會有不同競爭，不過民進黨是民主政黨，會照著民主程序走。

蘇貞昌說，選對會從各方面整合、研判不同的意見或資料，提供給民進黨主席蔡英文裁奪，並經民主機制由中執會等單位通過。