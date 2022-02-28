新人參選大加權 國民黨上演朱家軍對決侯家軍

國民黨立委賴士葆說，新人知名度高不一定代表選票，陸軍仍是選戰的硬實力，勤跑基層比什麼都重要。（本報資料照片）

國民黨 中常會日前通過年底直轄市議員選舉候選人提名 特別辦法，新人參選民調加權大躍進，35歲以下的新人加權「百分之百」，創歷來新高。新人把握難得的浪潮，相繼爭出頭。但國民黨立委賴士葆提醒，知名度高不一定代表選票，陸軍仍是選戰的硬實力，勤跑基層比什麼都重要。

年底選舉，國民黨議員提名將登場。國民黨文傳會主委凌濤傳出被點名代表「朱家軍」出戰；新北市政府副發言人戴湘儀、呂家愷、蔡畹鎣，日前也請辭宣布投入新北市議員選戰。國民黨副發言人白喬茵、柳采葳，則分別挑戰高雄市及台北市議員。

上述議員選戰布局，被外界視為「朱家軍」、「侯家軍」對決。除傳出如藍營資深北市議員秦慧珠認為白喬茵、柳采葳擔任黨職又參與議員初選，違反黨務中立，對其他人不公平，黨內也有不同看法。

立委李貴敏指出，透過發言人體系，除了可訓練口條、更理解黨的政策方針，是很好的培養青年從政管道，但本身的專業度及選區服務仍是重點。立委李德維說，國民黨栽培年輕人不夠積極，比起陳菊在高雄、賴清德 在台南等，國民黨所做的遠遠不及，現在亡羊補牢，希望大家用正面角度看待，外界不必區分是誰的人馬。

國民黨文傳會副主委黃子哲說，上屆選舉因「韓流」，國民黨市議員斬獲不少，今年新人沒有新空缺，除非現任議員要退，否則新人會比較辛苦些。

對「朱家軍」、「侯家軍」之爭，黃子哲認為，縣市首長有行政資源，幕僚在市府服務過，比其他新人更了解地方生態，容易被貼上某某人馬的標籤，這是很自然的現象；發言人職務雖是很好跳板，但沒有突出表現，未必有加分作用。李德維也說，黨內給予發言人機會，要是沒有真實力，很快會被市場淘汰，充實自己實力最重要。

藍營人士也說，「母雞」在選舉過程中仍要顧及公平性，子弟兵若只是藉由職務過水，沒有建樹或表現，容易被看破手腳，「老闆」則會被質疑私相授受或酬庸。