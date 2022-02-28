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北市花153萬出防疫書 被批大內宣 黃珊珊：無關選舉

記者林麗玉／台北28日電
台北市府表示，這次出版的防疫新書，是要給防疫有功的人留下一個圖騰。（圖：北市府提供）
台北市府表示，這次出版的防疫新書，是要給防疫有功的人留下一個圖騰。（圖：北市府提供）

台北市花費台幣153萬元（約5.4萬美元）出版「堅韌的疫誌─北市防疫紀實」一書，藍綠議員齊轟市府假防疫之名，為選舉鋪路，行政治服務，是「假防疫、真選戰文宣」，民眾黨寄生市府資源再一樁。黃珊珊說，這本書是台北市府的防疫日誌，留給後人面對疫情危機留下範本，不是要為誰宣傳。

去年5月北市萬華、北農疫情大爆發，事後市府出版「堅韌的疫誌─北市防疫紀實」一書，但本土疫情尚未結束，北市仍有確診者足跡，年底又逢選戰。藍綠議員批，市府假防疫之名，為柯文哲防疫政績、副市長黃珊珊年底選舉鋪路，過去取消紙本，現在卻出書為接班人文宣，根本兩套標準。

民進黨議員簡舒培批評，柯市府此時出版防疫紀實，時間點令人質疑，看完全書更訝異，整本書幾乎都是黃珊珊功勞，還有黃大量的防疫照片，質疑是假防疫之名，為柯、黃做政績。

簡舒培說，柯文哲先前雷厲風行取消報紙等紙本訂閱，現在為了幫黃珊珊抬轎，卻花市民公帑出書，根本兩套標準。先前台北爆發好心肝事件，書中也隻字未提，只是在幫柯文哲、黃珊珊擦脂抹粉，行政治服務。

國民黨議員王鴻薇質疑，議會上會期才刪台北文獻預算，現市府又花百萬出新書，根本是黃珊珊年底參選的防疫政績文宣，年底選戰逼近，此刻出這本書，是幫黃珊珊選舉抬轎，民眾黨又寄生市府資源。

黃珊珊說，這本書是市府同仁集體的記憶，讓後人了解防疫時政府機關能做什麼，無關選舉。

北市觀光傳播局回應，這本書是記錄去年本土疫情最嚴峻時期，市府防疫作為，採訪逾百位抗疫前線員工與民間組織。經費153萬3900元是因全書有320頁，採訪人物多，編輯作業與工程較大，預算科目是用觀傳局叢書費用支應。

聯合醫院副總院長許家禎表示，柯市長看到大家辛勞，才指示同仁將防疫以紀實方式記錄，希望讓所有努力打拚的人能留下紀錄，例如當年SARS留下的紀錄，對這次新冠疫情打仗很有幫助。本書的出版，也是要給防疫有功人留下圖騰，柯也當面贈書致謝。

對外界質疑出書是幫黃珊珊抬轎。許家禎表示，原本去年疫情高峰結束就打算出版，儘管以後防疫路可能還很長，但台灣國境不可能永遠不開，應正向積極面對所處環境，持正向態度。

台北市議員簡舒培質疑，整本防疫新書根本是「假防疫之名，為黃珊珊選舉鋪路」的文宣品...
台北市議員簡舒培質疑，整本防疫新書根本是「假防疫之名，為黃珊珊選舉鋪路」的文宣品。（圖：北市府提供）

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