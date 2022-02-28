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攻擊無差別 民進黨「小雞」選議員像選不分區

 記者 李承穎
民進黨議員初選激烈，新北市議員擬參選人張銘祐（右）與黃琳上演派系廝殺戲碼。（報系資料照片）
民進黨議員初選激烈，新北市議員擬參選人張銘祐（右）與黃琳上演派系廝殺戲碼。（報系資料照片）

民進黨議員初選激烈，除了對外猛攻敵營博取聲量外，對內則是有派系問題搞不定。不過，還在黨內初選，就鬧得滿城風雨，明明是選議員，卻少有對地方關心的議題，初選議員都成了「全國不分區」；「小雞」們的「無差別」攻擊，不僅可能影響「母雞」選情，對政黨整體形象也不利。

議員初選如此激烈，主因是新人輩出。本來多點人競爭是好事，但為了博取聲量，議員參選人不對地方發展提出思考藍圖，卻成為攻擊其他政黨的打手，例如民進黨議員擬參選人，猛攻朱立倫、侯友宜、柯文哲之餘，連淡出政壇的宋楚瑜都不放過，也讓外界看不懂到底是選議員，還是選立委、市長？

罷免的桃園市前議員王浩宇，過去因常評論桃園以外的議題，被譏「不分區議員」，吸收太多仇恨值，也導致被罷免；如今這些還在黨內初選的「小雞」們，能記取王浩宇教訓？

最令人匪夷所思，則是還在初選階段就出現派系廝殺戲碼。以新北市第九選區為例，有正國會支持的張銘祐和英系支持的黃琳參與初選，張質疑黃曾是新黨身分，牽扯出黃琳是「紅統」；英系則不滿表示黨內竟要重演「十一寇」鬥爭，抨擊正國會讓黨內瀰漫麥卡錫主義。兩大派系長期建立的情感，也為此一夕破裂。

據悉，南部縣市也出現類似情形。某派系大老看到子弟兵不僅猛打敵營，還砲口對內，力勸既然是選多席次議員，討論議題不要過激，該參選人才逐漸收斂。

面對黨內初選紛爭，民進黨主席蔡英文上周感嘆「若回到2008年，我就是失敗的黨主席」。但從新人在黨內初選就表現出「鬥爭文化」，看不到新氣象，才是蔡英文更該感慨的。

民進黨 罷免 蔡英文

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