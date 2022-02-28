才傳唐鳳內定數發部長 郭耀煌辭政委 蘇揆慰留中

數位發展部長傳將由政委唐鳳出任，消息曝光後，據知情人士透露，數發部籌備工作小組召集人、政委郭耀煌心灰意冷，隨即向行政院長蘇貞昌請辭，但蘇揆並未批准仍極力慰留中。知情官員表示，籌備工作仍進行中，郭怎可能請辭，但認為唐鳳出任確實會是一大亮點。

銜蔡總統之命，行政院如火如荼地籌備數發部中，過程中，各界傳出首任數發部長可能人選，包括籌備數發部的郭耀煌、深受蔡總統青睞的唐鳳，以及熟稔科技產業的科技部長吳政忠。

然媒體日前報導指蘇揆已經召見唐鳳，並內定將由唐出任數發部長。知情人士透露，被蘇揆延攬入閣，首項任務就是籌備數發部的郭耀煌，旋即向蘇揆提出請辭，但蘇揆仍未批准，並全力慰留中。

據了解，唐鳳、郭耀煌、吳政忠三人宛如大風吹，政院須將適切地安排三人，分別擔任數發部長、國科會主委兼政委、政委三職，而新國科會預計3月中旬後上線，預期相關人事安排屆時就會明朗。

對於郭耀煌請辭政委的訊息，知情官員不願承認有此事，只強調郭如果請辭，數發部籌備處的工作還在郭手上，不管數發部長是不是郭，若辭掉了「現在誰接籌備工作？難道工作要丟著？」

官員解釋，數發部6、7月後可能掛牌成立，唐、郭、吳三人總要有一人出任部長，因新的國科會主委會兼任政委，因此郭、唐兩人勢必有一人會讓出政委缺，如何調配，還有待協調。

官員強調，目前數發部長人選尚未底定，蔡總統與蘇揆都還要多方評估、討論，但因部長人選會牽涉到次長人事安排，最後人選近期可能就會明朗化，總要讓確定的部長出線，以進行接下來的工作。

該官員表示，因為數發部是一個全新的部，他個人認為唐鳳出線機率較高，因唐與新科技、新產業連結度高，且國際知名度也好，這樣的人事安排，對於政府來說也是一大亮點。

至於最後若由唐鳳出線，郭的角色是否會尷尬？官員表示，負責籌備數發部作，並不一定代表就是部長，每個人都有各自的任務，也有不同的個性與專長，因此無論有無出線，都可在背後扮演不同角色。