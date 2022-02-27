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蔡英文安撫台派 二二八前夕參訪「不義」遺址

記者蔡晉宇、周志豪／台北27日電
「經國七海文化園區」日前揭幕，蔡英文總統（左四）不但親自出席，致詞時還特別提及蔣經國致力反共，引發綠營內部不滿。（圖：總統府提供）
「經國七海文化園區」日前揭幕，蔡英文總統（左四）不但親自出席，致詞時還特別提及蔣經國致力反共，引發綠營內部不滿。（圖：總統府提供）

明天是二二八，蔡英文總統當天預計前往基隆參加二二八中樞祭典，今天在行政院長蘇貞昌、監察院長陳菊，民進黨前主席姚嘉文等人陪同下，參訪當年偵訊美麗島事件受刑人的「不義遺址」--「安康園區」。

影音來源：聯合影音網

綠營人士表示，蔡英文總統日前出席蔣經國圖書館成立典禮，尊蔣言論引發綠營反彈，今天走訪黨國時期的「不義遺址」，頗有安撫台派意味。

曾關押過陳菊等政治犯的「安康接待室」，1月被促轉會審定為「不義遺址」。國民黨立委鄭正鈐批評，蔡英文總統先是「尊蔣」企圖搶占藍營市場，現在卻又趕在二二八前展現「轉型正義」決心，消弭「尊蔣」爭議以拉攏綠營人心，也給擔心「促轉會」恐將落入歷史塵埃的綠營人士，打一支強心針，大打魚與熊掌都要兼得的政治算盤。

國民黨立委林為洲表示，蔡總統要參訪不義遺址，如同之前出席蔣經國圖書館成立典禮一樣，光以國家元首身分高度即已足夠，卻邀蘇貞昌與陳菊同行，確實有平衡尊蔣的黨內不滿氣氛。

國民黨立委洪孟楷也說，蔡總統短時間內對蔣經國態度左右搖擺，坐實當初出席蔣經國總統圖書館就是有高度政治目的，但因遭綠營意識形態綁架，才落入父子騎驢的窘境；民進黨的「轉型正義」沒有大步向前決心，只有持續提款政治目的。

有國民黨立委分析，過去民進黨紀念二二八系列活動，主要是針對故總統蔣中正批判，從未聽聞夾帶已屬蔣經國執政時期才發生的諸如對美麗島事件的緬懷，蔡總統此行或為平衡之前尊蔣言論，但也可能是年底北市長選戰開打起手式。

該立委表示，今年台北市長選舉國民黨推派蔣經國之孫、立委蔣萬安參選機會大，年底全國縣市長選舉台北市又是重中之重，民進黨接下來恐怕會操作很多攻擊蔣經國的議題，間接要打擊蔣萬安。

此外，台北市政府文化局明天則在北市二二八和平公園紀念碑前廣場舉行紀念活動，邀請受難者家屬後代出席，台北市長柯文哲也會上台致詞；至於被獨派抗議的前總統馬英九則將自行前往二二八紀念碑追思。

蔣經國 二二八 國民黨

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