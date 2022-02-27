進校園訓練+站點送氣球 柯P「一日北高」挨批特權造勢

二二八連假，台北市長柯文哲任內最後一次挑戰一日北高，與副市長黃珊珊等人從北投關渡宮出發。（記者林麗玉／攝影）

台北市長柯文哲 每年二二八 日都有「一日北高」活動，去年規畫從北市騎腳踏車至高雄，中途還坐車回程到台北參加二二八紀念會；今年是柯文哲市長最後一年，為了騎完全程，今天清晨就從台北關渡宮出發，預計明天凌晨抵達高雄市大義國中，再搭高鐵北返參加明天下午2時由北市府舉辦的二二八紀念會。

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柯文哲今年「一日北高」未列入市政行程，改為私人行程，與去年由北市體育局主辦不同。市府表示，參與者都是志工、熱心民眾、自行車愛好者，屬自行車協會舉辦的活動，陪騎的市府首長，也都屬私人行程。

不過，北市議員林穎孟質疑，民眾黨稱未安排選舉活動，但柯文哲一日北高各個站點還安排「市長發送氣球給參選人、迎接主席到來象徵迎接選戰勝利」，這不是選舉造勢，什麼才是選舉造勢？

市議員李柏毅及市議員擬參選人田方倫也爆料，柯文哲為了準備今年的「一日北高」，卻在防疫 規定「學校室內場所」不外借情況下，借用西松高中自行車室訓練，無視禁令搞特權。

北市府發言人陳智菡說，租借場地皆有付費、並送防疫計畫書備查，並無特權，由市長辦公室幕僚代為申請；且市府首長基於公務需求，經常進出校園，非屬校外不特定人士，不屬於防疫「不外租借場地」的範疇。