我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭開戰要花多少錢？愛沙尼亞前防長：每天200億

2華女遭槍殺 新墨州按摩店連續槍案 針對亞裔？

進校園訓練+站點送氣球 柯P「一日北高」挨批特權造勢

記者楊正海／台北27日電
二二八連假，台北市長柯文哲任內最後一次挑戰一日北高，與副市長黃珊珊等人從北投關渡宮出發。（記者林麗玉／攝影）
二二八連假，台北市長柯文哲任內最後一次挑戰一日北高，與副市長黃珊珊等人從北投關渡宮出發。（記者林麗玉／攝影）

台北市長柯文哲每年二二八日都有「一日北高」活動，去年規畫從北市騎腳踏車至高雄，中途還坐車回程到台北參加二二八紀念會；今年是柯文哲市長最後一年，為了騎完全程，今天清晨就從台北關渡宮出發，預計明天凌晨抵達高雄市大義國中，再搭高鐵北返參加明天下午2時由北市府舉辦的二二八紀念會。

影音來源：聯合影音網

柯文哲今年「一日北高」未列入市政行程，改為私人行程，與去年由北市體育局主辦不同。市府表示，參與者都是志工、熱心民眾、自行車愛好者，屬自行車協會舉辦的活動，陪騎的市府首長，也都屬私人行程。

不過，北市議員林穎孟質疑，民眾黨稱未安排選舉活動，但柯文哲一日北高各個站點還安排「市長發送氣球給參選人、迎接主席到來象徵迎接選戰勝利」，這不是選舉造勢，什麼才是選舉造勢？

市議員李柏毅及市議員擬參選人田方倫也爆料，柯文哲為了準備今年的「一日北高」，卻在防疫規定「學校室內場所」不外借情況下，借用西松高中自行車室訓練，無視禁令搞特權。

北市府發言人陳智菡說，租借場地皆有付費、並送防疫計畫書備查，並無特權，由市長辦公室幕僚代為申請；且市府首長基於公務需求，經常進出校園，非屬校外不特定人士，不屬於防疫「不外租借場地」的範疇。

柯文哲 二二八 防疫

上一則

黃偉哲「線民案」纏身 民進黨仍將提名拚連任

下一則

俄烏開戰敏感時刻…解放軍火箭旅 疑放高空氣球探台灣

延伸閱讀

議員批一日北高淪造勢 柯文哲出發嗆：小小年紀學抹黑

議員批一日北高淪造勢 柯文哲出發嗆：小小年紀學抹黑
今日烏克蘭明日台灣？柯文哲：別老幻想別人會幫忙

今日烏克蘭明日台灣？柯文哲：別老幻想別人會幫忙
一日北高 柯文哲嗆昔合照今罵我 議員翻出原來是這些人

一日北高 柯文哲嗆昔合照今罵我 議員翻出原來是這些人
金主牽線 柯文哲「挖藍攬橘」攻2024總統大位

金主牽線 柯文哲「挖藍攬橘」攻2024總統大位

熱門新聞

全民健保連續收支失衡，必須調整健保費率，擬廢除停保制、調高投保上限。（本報資料照片）

台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人

2022-02-22 20:43
(圖:指揮中心提供)

台3/7起可在家1人1戶隔離 檢疫天數縮至10日

2022-02-24 12:47
長榮國際股份有限公司舉行股東臨時會，張榮發兒子張國明（左二）、女婿鄭深池（左三）等進入股東會場前與幕僚交換意見。(記者潘俊宏／攝影)

長榮王國變天 張國煒母改支持大房弟弟派逆轉勝

2022-02-25 07:26
臉書粉絲專頁「老高漫談臉書專頁」版主去年6月3日貼文指出，一度想代表中央疫情指揮中心向這個「美國在台機構的人」宣達口罩令。圖／取自臉書「老高漫談臉書專頁」

獨／美軍「特戰合作組」駐台 他口罩沒戴好被曝光

2022-02-20 09:18
國安會前秘書長蘇起出席兩岸基金會新書發表會表示，烏克蘭危機可以作為台灣的借鏡，台灣要好好處理大國的關係，這是我方的生存之道，烏克蘭的教訓就在眼前了。（記者林俊良／攝影）

蘇起：台灣要好好處理大國關係 烏克蘭教訓就在眼前

2022-02-22 19:49
台北市長柯文哲舉行防疫記者會。(圖:北市府提供)

今日烏克蘭明日台灣？柯文哲：別老幻想別人會幫忙

2022-02-25 08:26

超人氣

更多 >
哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意

哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意
俄烏開戰美股為何大漲？分析師：股市最怕的不是戰爭

俄烏開戰美股為何大漲？分析師：股市最怕的不是戰爭
談判不成互甩鍋 烏克蘭稱拒談是因條件不合適

談判不成互甩鍋 烏克蘭稱拒談是因條件不合適
將俄羅斯踢出SWIFT 美加和歐盟決使出「金融斬首令」

將俄羅斯踢出SWIFT 美加和歐盟決使出「金融斬首令」

愛在哈佛的「黑白配」 傑克森曾曝醫生老公的浪漫舉動

愛在哈佛的「黑白配」 傑克森曾曝醫生老公的浪漫舉動