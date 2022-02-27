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新聞評論／從「尊蔣」到「不義」 蔡英文兩面討好？

記者蔡晉宇、林政忠
蔡英文27日上午在行政院長蘇貞昌、監察院長陳菊等人陪同，前往首次對外開放的「不義遺址」法務部調查局安康接待室參訪，並進行座談。（記者黃義書／攝影）
蔡英文27日上午在行政院長蘇貞昌、監察院長陳菊等人陪同，前往首次對外開放的「不義遺址」法務部調查局安康接待室參訪，並進行座談。（記者黃義書／攝影）

在二二八前一天，蔡英文總統走訪被促轉會定義為「不義遺址」的安康園區，由於蔡總統先前在七海經國園區一番「尊蔣」言論，黨內反彈餘波蕩漾，此舉頗有安撫台派意味；今年二二八適逢大選年，中央和地方爭相舉辦紀念活動，藍綠各自解讀，政治意義遠大於追思意義。

蔡英文總統日前出席故總統蔣經國圖書館成立典禮，一番「尊蔣」的言論在綠營炸鍋，連總統府前副秘書長姚人多都直言「蔡英文錯了」。

據了解，蔡英文也頗有感觸，農曆年前就指示幕僚，委請文化部要邀黨內大老，規畫走訪當年黨國威權時代的不義遺址行程，強調不因促轉會階段性任務結束，就否定近年推動的轉型正義理念。

不過，陪同蔡英文參訪不義遺址的「黨內大老」是行政院長蘇貞昌、監察院長陳菊，民進黨前主席姚嘉文等人。

事實上，當年美麗島事件重要當事人還包括前副總統呂秀蓮、民進黨前主席施明德等人，這些「美麗島非主流派」似乎從執政光譜消音，如果當權派才有權詮釋的美麗島歷史，這種選擇性的歷史，難道不是另類的威權史觀？

綠營大老透露，蔣經國普遍在台灣民眾心目中的形象是正面大於負面，民進黨在評價蔣經國的同時，也應留意若過度聚焦蔣經國負評，可能對選票造成的衝擊；現在只剩下第一代的民進黨人，堅持批判蔣經國在白色恐怖所扮演的角色。

蔡英文一向被外界定調為「非典型民進黨」，時而「尊蔣」、時而「不義」，一下偏藍、一下泛綠，兩面討好，難免被質疑政治性高於理想性。

在俄烏開戰同時，戰爭與和平成為台灣民眾重要的課題，當年戰亂時代所換來的民主和平，不是天上掉下來的禮物；二二八今年適逢75周年，不只是緬懷歷史，更是對當代的反思。

蔡英文 蔣經國 民進黨

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