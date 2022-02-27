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黃偉哲「線民案」纏身 民進黨仍將提名拚連任

記者蔡晉宇／台北27日電
正國會促查線民案，台南市長黃偉哲仍將獲民進黨提名拚連任。（記者吳淑玲／攝影）
正國會促查線民案，台南市長黃偉哲仍將獲民進黨提名拚連任。（記者吳淑玲／攝影）

民進黨正國會曾質疑「線民案」，中常委陳亭妃提案，要求縣市長提名前曾被促轉會約訪者皆應簽署「授權黨中央調閱促轉會訪談資料之同意書」。民進黨主席蔡英文昨天召集選舉對策委員會，選對會原則同意地方「徵詢協調小組」結論，中執會預定將在3月2日正式提名台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁三人競選連任。

蔡英文說，民進黨是民主政黨，初選雖有競爭，但期盼參與初選的同志，都必須體認民進黨是受人民託付執政，全黨是一體的。她表示，尤其在面對國際變局的此時此刻，所有同志務必團結一致、守護台灣，不負人民期待。

選對會成員表示，民進黨提名三縣市長競選連任應不成問題，「黃偉哲可說是有驚無險過關」。

至於屏東縣長初選，立委鍾佳濱、莊瑞雄與周春米的競爭白熱化，選對會決議成立屏東縣長提名初選「督導協調小組」，由民進黨立院黨團總召柯建銘召集立委吳秉叡、蔡易餘，依照2月23日中常會通過的初選選務工作日程。

選對會決議，成立三縣徵詢協調小組，宜蘭縣成員為洪耀福、陳茂松、劉維鈞；南投縣成員有林錫耀、黃承國、何志偉；雲林縣成員，則是高志鵬、蔡易餘、王定宇。在完成報告後，由選對會提報中執會進行徵召提名程序。

民進黨 提名 蔡英文

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