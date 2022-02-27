我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭開戰要花多少錢？愛沙尼亞前防長：每天200億

2華女遭槍殺 新墨州按摩店連續槍案 針對亞裔？

連勝文酸綠：對烏克蘭人道救援納難民 比出一張嘴好多

記者劉宛琳／台北27日電
連勝文表示，透過國際救援組織，對烏克蘭無辜受害民眾，實行人道救援，甚至在未來，接納少部分有專長的烏克蘭難民，同時立即對於在台灣的烏克蘭僑民伸出援手，比只出張嘴好多了。（本報資料照片）
連勝文表示，透過國際救援組織，對烏克蘭無辜受害民眾，實行人道救援，甚至在未來，接納少部分有專長的烏克蘭難民，同時立即對於在台灣的烏克蘭僑民伸出援手，比只出張嘴好多了。（本報資料照片）

俄羅斯對烏克蘭展開軍事行動，引發國際譴責。國民黨副主席連勝文在臉書表示，台灣加入對俄國的制裁，雖然符合國際正義，但他認為透過國際救援組織，對烏克蘭無辜受害民眾，實行人道救援，甚至在未來，接納少部分有專長的烏克蘭難民，同時立即對於在台灣的烏克蘭僑民伸出援手，比只出張嘴好多了。

連勝文表示，烏克蘭駐守蛇島的戰士在面臨侵略者威脅之下，一句「Go fxck yourself」，展現了無畏的勇氣，以及慷慨就義的悲壯，最後全體陣亡。也讓所有看到這個新聞的人為之動容。話鋒一轉，連勝文談及國民黨自1949年以來，捍衛中華民國，保護台灣，期間經歷陸戰、炮戰、海戰、空戰多場戰役，也從未屈服於武力的脅迫之下， 國民黨創黨以來，字典裡就沒有「投降」這兩個字。

連勝文說，他非常好奇，當「塔綠班」面臨同樣的生死關頭之際，是否還是只會出一張嘴「發射」口水，或繼續在舒適的冷氣房中，用鍵盤保護台灣？

連勝文表示，全世界許多的國家，包括台灣，都加入譴責俄羅斯的行列。俄羅斯的侵略行為的確令人髮指，但是狂人普亭既然決定了發動這場戰爭，勢必對於世界各國的反應及可能面臨的國際制裁有所算計，所以此時此刻，所有國際制裁都已經來不及阻止俄國的侵略行為了。

連勝文說，更何況在普亭的同溫層中，一定有許多人把他當英雄，而俄國一定也有相同的鷹犬側翼及覺青，對於當權者的暴行也是同樣地只會歌功頌德。因此普亭根本不會在意國際的制裁及相關制裁對於俄國人民的影響。

連勝文表示，台灣加入對俄國的制裁，雖然符合國際正義，但如同西太平洋島國密克羅尼西亞宣布與俄國斷交一樣，到底對俄國會有多大的實質衝擊？ 他強調透過國際救援組織，對烏克蘭無辜受害民眾，實行人道救援，甚至在未來，接納少部分有專長的烏克蘭難民，同時立即對於在台灣的烏克蘭僑民伸出援手，這比只出張嘴好多了。

連勝文說，在台烏克蘭人應該不多，不管是求學、工作或是長居者，這時必定備受煎熬，台灣政府與社會應該主動幫助這些在台烏克蘭僑民，才能真正彰顯台灣所標榜的人道價值。

烏克蘭 連勝文 俄國

上一則

深夜叫球員進房強吻、摸下體 國中教練辯：替他療傷

下一則

島嶼防衛受關注 太平島碼頭浚深整建3月起大趕工

延伸閱讀

俄衛生部外洩文件顯示 普亭準備犧牲5萬名俄軍

俄衛生部外洩文件顯示 普亭準備犧牲5萬名俄軍
帝國大廈亮藍黃燈 時報廣場反戰示威 紐約人挺烏克蘭

帝國大廈亮藍黃燈 時報廣場反戰示威 紐約人挺烏克蘭

旅土耳其烏克蘭人示威：阻止「普特勒」種族滅絕

旅土耳其烏克蘭人示威：阻止「普特勒」種族滅絕
俄挺普亭藝文人士翻黑 莫斯科大劇院英國演出取消

俄挺普亭藝文人士翻黑 莫斯科大劇院英國演出取消

熱門新聞

全民健保連續收支失衡，必須調整健保費率，擬廢除停保制、調高投保上限。（本報資料照片）

台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人

2022-02-22 20:43
(圖:指揮中心提供)

台3/7起可在家1人1戶隔離 檢疫天數縮至10日

2022-02-24 12:47
長榮國際股份有限公司舉行股東臨時會，張榮發兒子張國明（左二）、女婿鄭深池（左三）等進入股東會場前與幕僚交換意見。(記者潘俊宏／攝影)

長榮王國變天 張國煒母改支持大房弟弟派逆轉勝

2022-02-25 07:26
臉書粉絲專頁「老高漫談臉書專頁」版主去年6月3日貼文指出，一度想代表中央疫情指揮中心向這個「美國在台機構的人」宣達口罩令。圖／取自臉書「老高漫談臉書專頁」

獨／美軍「特戰合作組」駐台 他口罩沒戴好被曝光

2022-02-20 09:18
國安會前秘書長蘇起出席兩岸基金會新書發表會表示，烏克蘭危機可以作為台灣的借鏡，台灣要好好處理大國的關係，這是我方的生存之道，烏克蘭的教訓就在眼前了。（記者林俊良／攝影）

蘇起：台灣要好好處理大國關係 烏克蘭教訓就在眼前

2022-02-22 19:49
台北市長柯文哲舉行防疫記者會。(圖:北市府提供)

今日烏克蘭明日台灣？柯文哲：別老幻想別人會幫忙

2022-02-25 08:26

超人氣

更多 >
哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意

哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意
俄烏開戰美股為何大漲？分析師：股市最怕的不是戰爭

俄烏開戰美股為何大漲？分析師：股市最怕的不是戰爭
談判不成互甩鍋 烏克蘭稱拒談是因條件不合適

談判不成互甩鍋 烏克蘭稱拒談是因條件不合適
將俄羅斯踢出SWIFT 美加和歐盟決使出「金融斬首令」

將俄羅斯踢出SWIFT 美加和歐盟決使出「金融斬首令」

愛在哈佛的「黑白配」 傑克森曾曝醫生老公的浪漫舉動

愛在哈佛的「黑白配」 傑克森曾曝醫生老公的浪漫舉動