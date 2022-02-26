大屋頂下／烏克蘭啟示 蔡英文是不是澤倫斯基

烏克蘭總統澤倫斯基（右）一直表態希望能夠直接與俄羅斯談判，但俄羅斯是不是願意與澤倫斯基（右）政府談還有疑問，左為俄羅斯總統普亭。路透

解讀烏克蘭 變局，有兩種切入的視角。

一是從外部的國際地緣政治向烏克蘭內部看。烏克蘭欲加入北約，既是主權的作為，又是民意的潮流；北約則不論緣於被動或主動，雖感猶豫，也不能公開拒絕烏克蘭的期待。俄羅斯則面對烏克蘭入北約的議題愈演愈烈，這已不是臥榻之側不容他人鼾睡，其實已是豈容侵門踏戶的國安問題。

二是從烏克蘭的內部政治向外看。在二○一九年澤倫斯基當選總統之前，烏克蘭已歷二○○四年橙色革命，及二○一四年克里米亞「公投回歸」俄國與烏東「叛軍」宣告獨立等重大磨難。二○一九年大選，「反俄／和俄」的光譜緊繃到臨界點，澤倫斯基在第二輪投票以七十三％的高票，擊敗被指為親俄的波洛申科贏得選舉，他就任總統時面對的情勢是：烏克蘭將加入北約及歐盟的基本國策入憲，並明文指出此一方針的「不可逆轉性」。

澤倫斯基因回應民意而提出「入歐／抗俄」的主張，贏得大勝，但這樣的民意回過頭來卻綁住了他。他必須用更強烈的「抗俄保烏」的動作，煽動仇恨及亡國感，來維持自己的人設，並使這個民粹泡沫不致破碎。但是，相對而言，俄羅斯也有國安思考，普亭也有他必須維護的尊嚴與人設。於是，形同澤倫斯基逼得普亭非攤牌不可。

或許可以簡化地說：烏克蘭今日情勢，出自「入北約／抗俄」與「友歐美／和俄」的選擇。國內政治決定了國際結局。

舉世皆將烏克蘭問題與台灣問題並論。本文認為，二者在內容上確有差異，但在架構上卻極為相似。

一、如果烏克蘭加入北約，對俄國而言就是侵門踏戶，蹬鼻子上臉。如果台灣完全倒向美國，則如同把關島搬到了中國門口。這情勢對中俄而言不僅是榮辱攸關，也是生死攸關。因此，殊死之鬥已是必然。你死我活。

二、烏克蘭的政爭主題是在「抗俄vs.附俄」的兩極光譜之間，台灣的政爭主題則是在「以中華民國 對應中國大陸vs.以台獨對應中國」之間。亦即，台灣與烏克蘭內部，對於生存發展戰略的認知，皆是分裂的國家。

三、俄烏的軍力有相當差距，兩岸的綜合實力亦甚懸殊。因此，烏克蘭與台灣皆必須援引外力。烏克蘭分裂的雙方，一方攀附俄國，一方寄望歐美。但台灣分歧的雙方皆攀附以美國為主的泛西方。

於是，分裂的社會，將最重要的國安問題寄望於外力，這是台烏相同的處境。因此，也就面臨相同的風險，就是：美國到底靠不靠得住？

然而，從越南、阿富汗到烏克蘭，愈來愈清楚的是美國無論在「能力」及「意志」上已經愈來愈靠不住了。甚至可說，一定靠不住。

回顧幾個月來的烏克蘭形勢演化。一開局，美國就聲明「不會派兵進入烏克蘭」，即形同已經從懦夫博弈（Chicken Game）中跳車。甚至到了俄國承認烏東兩共和國並宣布建交，美國竟稱只是「侵略的開端」，到基輔遭受攻擊，拜登拋出一句「我與吉兒一同為勇敢驕傲的烏克蘭人民祈禱」。俄羅斯則切香腸一段一段切，從外科手術移向斬草除根，但美國及歐洲各邦對烏克蘭幾乎一直停留在「道義支援」階段，連外部的制裁措施都投鼠忌器，各有精算。如果歐美打定主義不要掀起世界大戰，那麼，這場戰爭只能以烏克蘭的「自衛戰爭」進行下去。

或許不能苛責烏克蘭及澤倫斯基，烏國一直陷於俄國切香腸的局勢中，民意欲圖自救也是情理之中。但是，在叢林法則的地緣政治中，民主可以造就國內政治，卻未必能左右國際博弈。且看，將「入北約」入憲，其實是作繭自縛，最後更可能面對民粹泡沫破碎的後果。

設想：如果將台獨入憲，或推動正名制憲，也許用民粹手段可以作得到，但誰是台灣的澤倫斯基？台灣人歡迎澤倫斯基嗎？

台灣比烏克蘭幸運，因為台獨一直是玩假的，迄未入憲；但台灣也比烏克蘭不幸，因為台獨的民粹泡沫迄未戳破。

烏克蘭在卅年的「反俄vs.和俄」掙扎中，也曾出現「友歐美／不反俄」的中間路線。但這樣的路線在二○一九年澤倫斯基擊敗波洛申科的大選後已告死亡，因為此種思維不夠民粹。現在，一切都回不去了。

烏克蘭情勢惡化後，蔡政府一直強調台灣的地緣政治戰略地位比烏克蘭重要。此言無誤。但台灣面對的問題卻是：台灣究竟要運用此一地位來維護中華民國？或用以發展台獨？

目前所見，蔡英文是不是澤倫斯基？

這麼說也許不太公平，但烏克蘭今日情勢多少是澤倫斯基的民粹操作造成的。他使烏國完全倒向一邊，以致必須完全借助外力，失去主體性。當外力只是「動口不動手」，澤倫斯基才突然覺悟「加入北約只是一場夢」、「我們已進了棺材，還要等外兵來援」、「看不到半個人與烏克蘭一同作戰」。

烏克蘭情勢急轉直下之時，中國外交部長王毅說：「烏克蘭不應該成為大國對抗的前沿，而應當成為東西方溝通的橋梁。」

乍聽此言，若覺得簡直像是對台灣局勢而發，此種反應並不奇怪。因為，在卅年前，許信良任民進黨 主席時，主張「大膽西進」，即倡議：台灣應當作為「海陸界面，東西橋梁」。二人用的詞彙居然一樣：東西橋梁。

台灣應當以中華民國的地位，成為「海陸界面／東西橋梁」，而不應妄想在大國對抗中實現台獨。

台灣與烏克蘭最大的差異在於，烏克蘭政府是以烏克蘭為本位，離叛勢力則是在克里米亞及烏東。但台灣的民進黨政府卻不是以中華民國為本位，而是一個借殼上市的台獨政權。亦即，民進黨聲稱反對中共消滅中華民國，但自己卻以消滅中華民國為目標。台獨與中共有志一同。這樣的「反中華民國」，如何「保台」？

民進黨正駕著「反中保台」的民粹扶搖直上，正如澤倫斯基也曾因「反俄保烏」而忘乎所以。澤倫斯基使烏克蘭沒有別的選擇，但民進黨千萬不要使台灣走上不歸路。因為，台灣可以選擇真正非台獨的中華民國。

面對烏克蘭的悲劇，期望兩岸能做到「我不台獨，你不消滅中華民國」，則台灣保有作為「海陸界面／東西橋梁」的主體性，不淪為大國對抗的棋子，仍可開拓和平競合的道路。

蔡英文，且先隆重接待龐培歐、余茂春兩位貴賓吧。

台灣不要等到美國總統為勇敢驕傲的台灣人民祈禱的那一天。