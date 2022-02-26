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黑白集／就怕Taiwan Plus弄出「哥倫布發現新台灣」

黑白集
文化部「Taiwan Plus」影音串流平台爭議不斷。(記者曾學仁／攝影)
文化部「Taiwan Plus」影音串流平台爭議不斷。(記者曾學仁／攝影)

誇口要「讓世界看見台灣」，文化部的國際影音平台Taiwan Plus志大言大，頭一年就海擲十億元。但搞了大半年，其平台訂閱數還沒破萬，在YouTube上的新聞台也僅千餘人訂閱，不知這要如何讓台灣「被看見」。

台灣不想當國際社會的配角，總想在大國牌局縫隙中露臉，這心情大家都懂，至於要怎麼露臉，如何敘說台灣，政府總得好好琢磨。但宣揚台灣沒這麼容易，人才與方法都是關鍵；四年狂擲60億元台幣，顯然沒有找到要領。

Taiwan Plus平台去年5月由中央社得標，不到四個月就開台，竟比當時NCC關掉中天的速度還快，讓人拍案驚奇。諷刺的是，被關的台如今在網上紅紅火火，新開的卻門可羅雀。

記者更爆料，為平台設計品牌識別系統的業者，竟是幫中共黨媒《環球新聞網》行銷的同一家公司。真不知，這是為了認證「兩岸一家親」，還是自認反正都是大外宣，不妨跟前輩虛心學習，免得走了冤枉路？

台灣在國際政治上居於邊陲，這是先天格局之限，很無奈。但我們民間社會活躍，有沒有官方頻道其實無關宏旨。BBC、CNN誕生英美，皆由地緣現實決定；但文化部成立國際平台，究竟是想建立「台版BBC」，還是要搞「國際版的1450」？否則怎會開個標就結束？這心態，哪天弄出「哥倫布發現新台灣」的烏龍，不必驚訝。

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