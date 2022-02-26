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烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」

白宮簽備忘錄 再撥3.5億軍援烏克蘭

藍營桃園黨部無首 誰披戰袍大亂鬥

記者李光儀／台北26日電

國民黨在桃園市長提名呈現混亂情況，宣布不會參選的桃園市議會議長邱奕勝，多次公開表態支持呂玉玲參選。基層出現「擁呂」、「反呂」不同聲音，地方人士強烈呼籲，黨中央應該盡速決定新任市黨部主委人選，並展開協調工作。國民黨中央表示，擔任過桃園縣長的朱立倫對地方十分了解，在民進黨人選也未定前，「國民黨其實也不用太早出牌」。

代表國民黨可能參選桃園市長人選，除已被點名的立委魯明哲、萬美玲等人外，如今又多一個競爭者；且因為有邱奕勝的支持，呂玉玲是否出線，成地方高度關注焦點。

地方陸續傳出有「擁呂」、「反呂」聲浪，雙方嫌隙漸生。甚至傳出有議員表態，如果提名呂玉玲，「恐無法合掛看板」；挺呂地方人士則強調，國民黨沒有本錢撕裂下去了，呂玉玲絕不會傷害黨和同黨同志

重量級地方人士表示，此次桃園市長選戰，對國民黨至關重要，幾乎可以說黨主席朱立倫的勝敗，就取決於桃園市長的勝負；但糟糕的是，自去年底邱奕勝辭去市黨部主委後，國民黨中央迄今沒有派人正式上任，建議黨中央應該盡快任命新的市黨部主委，以利後續協調工作；在市長提名的協調上，最好由主席朱立倫親自出馬並決定人選，以避免後續爭議。

國民黨 提名 同志

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