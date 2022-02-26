林佳龍不戰新北？藍：想選北市但留一手

可能參選新北市長的交通部前部長林佳龍（右）25日出席新北市議會民進黨團交接典禮時，與新北市長侯友宜（左）互打招呼。（記者江婉儀／攝影）

交通部前部長林佳龍25日出席新北市議會民進黨 團幹部交接，被解讀是為市長選舉暖身。不過，林佳龍卻表示希望舉薦在地優秀、年輕人選，更點名立委蘇巧慧、林淑芬都是適合人選，被詢問是否不會選新北，林佳龍停頓了幾秒才回答「對」。國民黨新北市議員葉元之認為，自己觀察林回答問題的方式，顯然就是留了一手，林雖不想選，但最後應該還是會選新北。

新北市議會民進黨團舉行幹部交接，林佳龍、侯友宜 先後到場，並簡單寒暄。侯友宜表示，跟林佳龍是舊識，非常歡迎林佳龍有空對新北市多了解。被問到是否會把衛福部長陳時中 或前副總統陳建仁當假想敵，侯友宜只說，今年更要全力完成市民託付的責任，減少所有政治口水。

本報系聯合報報導，林、侯兩人致詞時暗中較勁。林佳龍談及在交通部長任期間，包含五泰輕軌、環狀線跟基隆捷運、東環線有進展，未來五股跟林口交流道增設匝道拓寬，很多事情都跟新北議員諮詢，歷史會見證中央地方爭取的成果。

侯友宜則細數三年來的市政成績，包括平衡溪南溪北發展、整頓五股垃圾山、開闢新莊塭仔圳、建構三大軸心等。

另據台北中國時報報導，葉元之認為，林佳龍想循蘇貞昌的模式，透過參選重回政壇。眾所皆知，林首選是台北市，也積極在運作，但看來民進黨高層比較屬意陳時中，現在還多一個競爭者陳建仁，林佳龍雖不放棄，但沒魚蝦也好，也做好選新北的準備。

民進黨台北市黨部25日花半小時即審查通過前副總統陳建仁入黨申請案，黨部主委吳怡農強調，陳建仁是去年12月30日交件申請，入審會通過後再報黨中央。

台北市長柯文哲也被問及，陳建仁加入民進黨，劍指2024總統大位，會不會有競爭壓力？柯文哲說，他已經學乖了，買股票放著慢慢漲就好，不要每天看盤，做好自己的事情，不要老是想東想西。