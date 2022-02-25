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今日烏克蘭明日台灣？柯文哲：別老幻想別人會幫忙

記者楊正海／台北25日電
台北市長柯文哲舉行防疫記者會。(圖:北市府提供)
台北市長柯文哲舉行防疫記者會。(圖:北市府提供)

台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會，被問到烏俄戰爭，柯文哲說，國際局勢還是要自立自強，靠自己最重要，不要老是幻想別人會來幫忙，提升自我防禦能力，加強自己實力，才是最實際的。

柯文哲談到國際疫情時說，全世界感染情況，美國一天1萬1946人、俄羅斯5433人、日本1533人，俄羅斯疫情這樣 「還有時間去侵略人家？」

柯文哲說，台灣長期不太關心國際新聞，但一開戰會大家還是會注意，他昨天已透過推特已經表達自己的意見 ，他還是主張和平，譴責俄羅斯的侵略，在文明社會，有什麼爭執還是用和平方式解決，戰爭是不好的方法。

柯說，特別是當醫生，救一個人要花多少力氣，現在戰爭一來，幾百幾千個生命就不見了，就醫生的立場，反對用武力解決爭議。

柯文哲說，幾天前布拉格市長有發Email給他，台北市做為國際社會的一員，2月21日已經和布拉格、布達佩斯、巴黎、華沙、阿母阿姆斯特丹、洛杉磯等自由民主城市的市長，聯名寫信給基輔市的市長表達對他的支持，有什麼困難需要，會響應布拉格市長，有什麼醫療、物資需要，台北市會幫忙。

柯說，還是要譴責，戰爭實在太慘烈了，會損失很多人命；國際愈混亂，自己要更穩定，密切觀察，不要心浮氣躁不要自亂陣腳。

媒體也問柯，民眾黨立委蔡壁如在臉書說美國在看戲？柯文哲說，這他沒看到，但國際政治還是靠自己，勿恃敵之不來、恃吾有以待之。世界最上最可靠的還是靠自己，這才是事實的真相。

柯文哲 俄羅斯 疫情

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