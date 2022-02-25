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綠初選禁掛與蔡賴合照 基層互控違規

台灣新聞組／台北25日電
撤下看板 雖然民進黨中央尚未強制撤下原本掛上的看板，立委周春米經一夜思考後，為「不讓主席為難、不讓黨員擔憂」，24日拆除與正副總統等選對會成員合照看板。（圖：立委周春米辦公室提供）
撤下看板 雖然民進黨中央尚未強制撤下原本掛上的看板，立委周春米經一夜思考後，為「不讓主席為難、不讓黨員擔憂」，24日拆除與正副總統等選對會成員合照看板。（圖：立委周春米辦公室提供）

民進黨中常會決議，禁用蔡英文總統、副總統賴清德等選對會成員的合照當初選文宣，基層炸鍋，各地頻傳參選人相互指控違規情事；由於高雄市長陳其邁也是選對會成員，許多「與邁合體」的高雄市議員參選人自嘲是「政治重災戶」。相較之下，國民黨爭相掛上大咖合體照，隨著台中市長盧秀燕民調提升，許多國民黨參選人都掛上盧秀燕合照，期盼母雞帶小雞。

民進黨「2022年選對會」由蔡英文擔任召集人，其他成員包含賴清德、蘇貞昌、柯建銘、鄭文燦、陳其邁、林佳龍、洪耀福、林錫耀等九人。由於初選紛爭不斷，中常會前天決議，選對會不會表態唯一支持特定初選參選人，藉以維護初選公平性。

民進黨屏東縣長參選廝殺激烈，立委周春米說，她已拆除與蔡英文總統合照看板，「不讓黨主席為難」；對手鍾佳濱則大呼不公平，畢竟他是得到副總統賴清德首肯才掛看板，黨中央應有明確細部規則。另一位參選人莊瑞雄說，他的看板沒跟大咖合照，選對會決定是政治表態，他會尊重辦理。

民進黨屏東縣黨部主委許展維說，黨部已接獲多起檢舉投訴案件，沒有明確規範讓地方黨部疲於奔命，「怎麼認定這是昨天的行為還是今天的行為？」

高雄市議員林智鴻說，他已印製陳其邁合影扇子還剩5000支，盼黨中央同意發完。新人黃彥毓自稱是「重災戶」，他與賴清德合照，超過20塊看板尚未張掛，另礦泉水、扇子、口罩等文宣品近上萬份，全部無法發送。

民進黨台中市議員參選人翁美春指出，新人廖芝晏仍撥放與蔡英文、林佳龍合體的電視廣告，違反黨中央決議；廖芝晏則表示，廣告早於一周前就播出宣傳，中常會決議後，已向黨部報備。

民進黨 賴清德 蔡英文

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