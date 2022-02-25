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促轉會5月退場 「政院接手業務」 藍批蘇貞昌不演了

台灣新聞組／台北25日電
促進轉型正義委員會任期5月將屆滿退場。行政院會24日通過「促進轉型正義條例」修正草案。（記者侯俐安／攝影）
促進轉型正義委員會任期5月將屆滿退場。行政院會24日通過「促進轉型正義條例」修正草案。（記者侯俐安／攝影）

促進轉型正義委員會任期5月將屆滿退場。行政院會24日通過「促進轉型正義條例」修正草案，規範促轉業務銜接。行政院長蘇貞昌表示，未來政院將成立「推動轉型正義會報」和「人權及轉型正義處」，承接下一階段轉型正義工作。

台北中國時報報導，國民黨抨擊，蘇貞昌把業務納入轄下部會，「直接不演了」，促轉工作將更無公信力，絕不容忍黑機關藉轉型正義之名行打擊異己之實。

本報系聯合報報導，促轉會2018年5月31日掛牌，依法為任期二年的任務型機關，迄今已由蘇貞昌兩度同意延長任期後，今年5月退場。

為此，行政院會24日討論通過「促進轉型正義條例」第11條之1、第11條之2修正草案，擬由政院設置「推動轉型正義會報」，院長擔任召集人統合協調，業務則由法務部、文化部、教育部等部會承接。

例如法務部主管平復國家不法及識別與處置加害者、內政部主管處置威權象徵、文化部主管保存不義遺址、衛福部主管政治暴力創傷照顧療癒、教育部主管轉型正義教育。

行政院也將成立「人權及轉型正義處」，由政委羅秉成督導，行政院長蘇貞昌表示，這將開啟轉型正義下一個階段做好準備。

中國時報指出，國民黨副發言人楊植斗表示，促轉會除了拆銅像，豐功偉業就是在2018年試圖抹黑侯友宜，墮落成民進黨的看門狗，如今轉型正義納入轄下部會，未來促轉業務更無公信力。

促轉會表示，配合現行法已有規範者，例如政治檔案條例規定由檔案局辦理政治檔案徵集、審定及開放應用事宜；政治檔案之研究、出版及教育推廣事項由文化部會同相關機關辦理等，則由相關機關依法持續推動，以達成部會協力共進，完善落實轉型正義任務之目標。

依促進轉型正義條例規定，促轉會職權包含規劃、推動開放政治檔案；清除威權象徵、保存不義遺址；平復司法不法、還原歷史真相，並促進社會和解；不當黨產之處理及運用及其他轉型正義事項。

教育部 國民黨 侯友宜

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