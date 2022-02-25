新聞評論／違章工廠大限到 蘇貞昌記得承諾嗎?

農地違章工廠多散落在中南部，良田阡陌中常見一棟棟鐵皮工廠，今年3月19日前未申請納管將強制斷水斷電，引發業者陳情。（本報資料照片）

行政院長蘇貞昌上月就職滿三年，成為總統民選後任期最長的閣揆。正因這項「長壽」紀錄，農地違章工廠「大限」將屆的問題，大家正可好好檢視他的績效。三年前蘇貞昌剛就任閣揆，即宣布要輔導配合政府政策辦理登記的工廠「合法化」，對於新增違章工廠則要「即報即拆」；但三年過去，全台4.5萬家違章工廠仍有半數未登記納管。下月大限期滿時，蘇貞昌會下令斷水斷電嗎？

蘇貞昌當時的說詞如此動聽，要讓無汙染、無公安 疑慮的工廠就地合法，「讓業者安心拚經濟」；次年，立法院即配合修改《工廠管理輔導法》，要讓業者在兩年內納管合法化。下月19日大限即將到來，不僅仍有兩萬多家工廠對此不理不睬，各地新增的違章工廠還如雨後春筍般冒出。對於違章工廠侵占良田日熾，蘇貞昌仍覺得以「拚經濟」之名，可以睜一隻眼、閉一隻眼看待嗎？

所謂全台農地違章工廠4.5萬家，其實只是經濟部的片面說法；根據環保團體的估計，農地違章工廠已從2019年的4.5萬家，增為目前的5.4萬家。亦即，蘇揆任內三年，違章工廠新增9000多家，平均一年增加3000家，政府卻對此視而不見。簡單說，蘇貞昌任內對於舊有違章工廠的處理不僅不見績效，對於新增違章工廠要「即報即拆」的宣示也根本毫未落實，才會眼睜睜看著違章工廠一家一家從田裡冒出來。

蘇內閣對於農地違章工廠輔導及管理的怠忽，其實不難想像。過去兩年全台受困疫情，蘇貞昌大概只全神貫注於兩件事：一是口罩的生產及分配，二是三倍券及五倍券的發放，對於其他政務則幾乎無心顧及。試想，2020年行政院應開而未開的相關會議，從治安會報、食安會報、毒品防制、科技會報、永續發展、廉政會等，多達十多門類。如果連這些重要的政務，蘇貞昌都覺得要不要開會討論無所謂，他會費心去關注農地違章工廠的問題嗎？

違章工廠侵蝕及汙染農地的問題由來已久，需要釐清其源頭及嚴重性，逐一設法解決。更重要的，是要遏止非法工廠像癌細胞 般不斷蔓延增生，以免良田受到汙損，而良民的權益遭到欺壓。民進黨 在野時，選擇從「環保」的角度切入，要求限期拆除這些非法工廠；但在執政後卻一改其態度，不僅誇大違章工廠的「經濟貢獻」，更縱容新設非法工廠存在。如此首鼠兩端、缺乏原則，一味討好違法經營者的結果，使得法律形同虛設，台灣良田則不斷遭到踐踏。民進黨用這種雙標手法「愛台灣」，台灣消受得了嗎？

今年正逢選舉年，不難想像，蔡政府面對違章工廠的「大限」問題，必然是輕輕放過，寧可委屈良田和國法，也不敢動用「斷水斷電」去對付那些視法令如耳邊風的工廠。果然，近日即有多位民進黨立委出面，公開「為違章工廠請命」；林岱樺更計畫聲請「釋憲」，將請大法官檢視農委會規劃的「農產業群聚地區」是否違憲或牴觸母法。如此一來，又會把違章工廠問題拖得更深更久。

一推，二拖，三修法，四釋憲，這就是民進黨面對農地違章工廠的四部曲。在這四部曲中，沒有任何步驟想要真正解決問題，或者阻止問題惡化，而是利用巧妙說詞改變問題的敘事方式，利用政治手段遮蓋自己的意志荏弱及行政效能不彰。諷刺的是，蘇貞昌信誓旦旦的「全面納管」及「即報即拆」，如今雙雙落空，他可還記得自己說過什麼大話嗎？