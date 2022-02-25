林佳龍表態不選新北市長 侯友宜：願為市民做事都歡迎
交通部前部長林佳龍今天表示，自己不會選新北市長。新北市長侯友宜表示，任何一個人只要願意關心新北市，願意新北市民努力做事，都是竭誠歡迎。至於是否會把疫情指揮中心指揮官陳時中或是前副總統陳建仁當作假想敵，侯友宜沒有直接回應，只說今年會更積極做事，減少政治衝擊跟紛言。
林佳龍、侯友宜今天先後到新北市議會，出席民進黨新北黨團幹部交接典禮。外界解讀是為了市長選舉先暖身，侯友宜表示，謝謝林佳龍到新北市走走，他跟林佳龍也是舊識，有空對新北市多了解，非常歡迎。
對於林佳龍說不會選新北市長，侯友宜只說，任何一個人只要願意關心新北市，願意新北市民努力做事，都是竭誠歡迎，大家一起努力讓新北市變得更好。
新北市議員張志豪表示，基層有聲音表達，希望由陳時中當最強母雞，來選新北。侯友宜對此表示，只要是一個優秀人才，願意努力了解新北，為新北付出，好好做事，他都竭誠歡迎到新北走走。
媒體詢問，是否會把陳時中或是陳建仁列入假想敵評估，侯友宜表示，今年是他當市長最後一年，更要全力以赴，在市長任期內好好努力做事，積極衝刺，能完成市民託付的責任，這是他最大原動力，所以今年他會更積極做事，減少所有政治衝擊跟紛言，市長是當4年不是當3年，會更拚命完成託付工作。
被問及是否為了今年選舉做準備，侯友宜表示，他最重要是好好做事，議會還有兩個會期，唯有好好做事才能對得起市民託付的責任。
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