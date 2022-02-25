林佳龍表態不選新北市長 侯友宜：願為市民做事都歡迎

新北市長侯友宜表示，任何一個人只要願意關心新北市，願意新北市民努力做事，都是竭誠歡迎。（記者江婉儀／攝影）

交通部前部長林佳龍今天表示，自己不會選新北市長。新北市長侯友宜 表示，任何一個人只要願意關心新北市，願意新北市民努力做事，都是竭誠歡迎。至於是否會把疫情 指揮中心指揮官陳時中 或是前副總統陳建仁當作假想敵，侯友宜沒有直接回應，只說今年會更積極做事，減少政治衝擊跟紛言。

林佳龍、侯友宜今天先後到新北市議會，出席民進黨新北黨團幹部交接典禮。外界解讀是為了市長選舉先暖身，侯友宜表示，謝謝林佳龍到新北市走走，他跟林佳龍也是舊識，有空對新北市多了解，非常歡迎。

對於林佳龍說不會選新北市長，侯友宜只說，任何一個人只要願意關心新北市，願意新北市民努力做事，都是竭誠歡迎，大家一起努力讓新北市變得更好。

新北市議員張志豪表示，基層有聲音表達，希望由陳時中當最強母雞，來選新北。侯友宜對此表示，只要是一個優秀人才，願意努力了解新北，為新北付出，好好做事，他都竭誠歡迎到新北走走。

媒體詢問，是否會把陳時中或是陳建仁列入假想敵評估，侯友宜表示，今年是他當市長最後一年，更要全力以赴，在市長任期內好好努力做事，積極衝刺，能完成市民託付的責任，這是他最大原動力，所以今年他會更積極做事，減少所有政治衝擊跟紛言，市長是當4年不是當3年，會更拚命完成託付工作。

被問及是否為了今年選舉做準備，侯友宜表示，他最重要是好好做事，議會還有兩個會期，唯有好好做事才能對得起市民託付的責任。