宜縣長林姿妙交保 反嗆綠營有人成天飲宴喬事

宜蘭縣長林姿妙遭查辦後24日舉行記者會，哽咽痛斥許多鋪天蓋地的不實輿論與汙衊，更流淚自責未保護好子女。(記者戴永華／攝影)

宜蘭縣長林姿妙被檢廉查辦，交保後昨首開記者會，痛斥近來許多鋪天蓋地的不實輿論與汙衊損害名譽、傷害縣府；對於金流問題，她說欠債還錢天經地義，絕無以公換私，更自責未保護好家人淚流失聲，兩度哭著向子女致歉；不過民進黨 議員批評，林姿妙哭也沒用，應該說清楚講明白；國民黨 則駁斥，偵查不公開，綠營沒法律常識嗎？

此外，林姿妙在記者會意有所指說，有人天天待在高級會館裡，成天飲宴招待、喬事情，不用勤跑基層，不用傾聽民意，等著收割成果，輕鬆面對年底選戰。有意挑戰宜蘭縣長的民進黨宜蘭市長江聰淵說，「應該不是說我」，他也沒這個條件；宜蘭前代理縣長陳金德說，林姿妙如果有所指涉，應該公開說清楚。

想到子女也被偵訊，林姿妙昨兩度掉淚說「對不起」，對手的目標是打擊媽媽，牽連到子女，非常抱歉，「是媽媽沒有保護好你們，讓你們受傷害」。

民進黨縣議會黨團總召陳俊宇說，縣長官邸兩度遭搜查，是創縣以來嚴重首長涉貪案，法官判80萬元台幣交保不是無憑無據，她未將涉案內容向縣民說清楚，致歉對象卻是子女，讓人錯愕。議員謝燦輝說，哭沒有用，不能解決問題，也不要說政治迫害，肅貪沒假期。

陳金德表示，林姿妙涉及財產來源不明罪，政治人物與親友有金錢來往，只要說明清楚即可，屬於公務、公事，並非家事，民眾自有評價。

國民黨縣議員楊弘旻回批，偵查不公開是基本法律常識，民進黨要林姿妙把案情說明清楚，是挖洞給林跳嗎？林姿妙心中有苦，在記者會難過掉淚，還要被民進黨消遣，究竟有無天理？