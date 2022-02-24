北市藍白合？蔣萬安：更想看到「全民合」

台北市長選舉國民黨與民眾黨間是否有「藍白合」空間？國民黨立委蔣萬安23日受訪時說，民眾較想看到「全民合」。(中央社)

年底縣市長選舉，藍營台北、桃園市長人選受矚目。對於國民黨 與民眾黨是否有「藍白合」空間？國民黨立委蔣萬安昨說，他更想看到「全民合」，政黨利益不該凌駕人民利益，現階段大家就是在各自崗位做好本分，才會得到民眾肯定；至於親民黨主席宋楚瑜稱因為藍白合才扯他有海外存款，蔣說，他不清楚媒體報導。

對於綠營傳出衛福部長陳時中 、副總統陳建仁等人可能出戰台北市長，民進黨立委鍾佳濱還說，「如果我是蔣萬安，我會很緊張」。蔣萬安表示，參選是每個人權利，每個想為台北市服務的都是優秀的人選。

桃園被視為國民黨主席朱立倫「起家厝」，有不能輸的壓力，但議長邱奕勝表態不參選市長後，情況混沌，朱立倫已宣布將以協調為主。近日邱奕勝多次在公開場合力挺資深立委呂玉玲參選，引起議論。

資深藍營議員說，呂玉玲夫妻連偏綠的無黨籍議員也有交情，只要國民黨團結，確實有勝算。重量級藍營地方人士說，國民黨分裂可能性不大，「黨中央提名 誰，大家都會支持」，但仍希望找爭議少一點的人，否則大家會挺得很吃力。呂玉玲說，邱奕勝確實給她很大的支持和鼓勵，但她未和邱細談過，黨中央倒是已來徵詢意願。