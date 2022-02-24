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中常委選舉 朱立倫：賄選換票立刻下船

記者劉宛琳、周志豪／台北24日電
國民黨主席朱立倫（左）在中常會表示，國民黨絕對不可以變成內鬥黨，更不能被笑「螃蟹黨」，「否則我們都是國民黨的罪人」。(記者侯永全／攝影)
國民黨主席朱立倫（左）在中常會表示，國民黨絕對不可以變成內鬥黨，更不能被笑「螃蟹黨」，「否則我們都是國民黨的罪人」。(記者侯永全／攝影)

國民黨主席朱立倫日前在內部共識營自嘲國民黨應改名「內鬥黨」，他昨在中常會重申，國民黨絕對不可以變成內鬥黨，更不能被大家笑為「螃蟹黨」，大家要有這樣的志氣跟決心，「否則我們都是國民黨的罪人」。

朱立倫說，國民黨要團結不是一個議題，是國民黨最重要的一個基礎，任何的砲口對內和內鬥，只會長敵人之志氣、消自己之威風；他要拜託大家，年底選舉靠的是大家共同力量，砲口、槍口一律對外，團結所有可以團結的力量，不要讓國民黨的支持者失望。

國民黨3月5日將選舉中常委，日前有中央委員痛批換票情況嚴重，呼籲杜絕換票聯盟。朱立倫表示，絕不容許任何賄選和公然換票的行為，歡迎大家檢舉，國民黨歡迎大家同舟共濟，但是有賄選、換票行為的同志，「我們會立刻請你下船」。他拜託所有黨員，只要知道換票的具體事證，檢舉後黨中央將立刻做最嚴格處分。

國民黨副主席連勝文昨自嘲，「我被內鬥的經驗還滿豐富」，但那是過去，雖然三不五時有些人會因為自己的利益去傷害到黨內團結，但至少現在開始黨中央不會去傷害別人，對同志不會有不適當的做法。

不過國民黨日前發布，兩位議員擬參選人柳采葳、白喬茵出任發言人，馬上被國民黨台北市議員秦慧珠質疑，違反黨務中立；白喬茵昨說，大家都是同黨同志，肅殺氣氛可以不用這麼濃厚，大家應給年輕人鼓勵，而不是在外面放話。

至於朱立倫曾承諾，「六都要過半，且至少要獲16席」，外界質疑是高標。國民黨中央選戰策略會報成員傅崐萁昨說，若做不到，朱一定會承擔。

國民黨 同志 連勝文

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