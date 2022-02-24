林姿妙案衝擊年底選舉？藍營徹夜難眠 「交保算輕傷」

林姿妙兒子林佑澤、前立委楊吉雄(圖)涉犯湮滅證據罪，檢方以台幣200萬、150萬交保。(記者潘俊宏／攝影)

宜蘭縣長林姿妙遭查辦，是否影響年底連任選舉？藍綠人士都認為有衝擊，但衝擊多大，有待觀察。藍營咸認是政治操作，綠營則說檢廉如此大動作一定是有相當證據。

國民黨 內人士指出，林姿妙施政表現受到縣民肯定，民進黨 如此司法濫權追殺已引發反彈，同情林姿妙、用選票還林姿妙公道的聲音不少，民進黨大概知道正常選戰打不贏，才在選前上演「司法凌遲秀」，以此影響選情。

據了解，宜蘭許多藍營人士徹夜關心案情，幾乎整晚沒睡好，昨天法院開羈押庭時氣氛更緊張。國民黨縣黨部主委張建榮認為，衝擊還不是很嚴重，算是「輕傷」，林姿妙基層實力仍在，對年底選舉有信心。

林姿妙遭檢方指控帳戶內常有大筆資金進出，她上月曾大嘆若非偵查不公開，很想公布自己的金流來證明清白。親近友人說，林姿妙老是「借東還西」，這次選舉向親友借的幾百萬元台幣也沒還完，帳戶內肯定有些資金流動。

一名國民黨縣議員說，林姿妙有負債，以前為了獨立扶育四個孩子及照顧婆婆向別人借錢，「但這又不是什麼光彩的事」，若非必要，她又何必氣到想要說明金流。

了解林姿妙的官員笑說，「縣長總是挖東牆補西牆」，不過都有借有還，也都支付利息。縣府秘書處人員說，林姿妙極少應酬，也不會喝酒，特支費常用來買東西送村里社區或慰勞基層公務員，自掏腰包照顧員工更是常有的事。