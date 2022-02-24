宜蘭縣長林姿妙80萬交保 甫上任親信即被監聽

宜蘭縣長林姿妙23日交保離開法院。(記者杜建重／攝影)

宜蘭縣長林姿妙被控讓羅東某地主免徵百餘萬元(台幣，下同)土地增值稅涉嫌圖利，且帳戶內有資金疑涉財產來源不明罪嫌；宜蘭檢廉單位前天第二次發動搜索，偵訊她一整天後聲押禁見，但宜蘭地方法院認為無羈押必要，昨天裁定80萬元交保。林姿妙女兒林羿伶及縣府農業處長康立和也遭聲押，法院裁定請回。

宜蘭地院發言人黃永勝表示，檢方認為被告涉犯貪汙重罪，且有勾串證人及湮滅證據之虞，有羈押必要，但法官檢視卷證資料後，認為無羈押必要，且非涉犯重罪就一定要羈押，因此裁定交保或請回。

此外，縣府財稅局長盧天龍、建設處都市計畫科長龍非池被控圖利，檢方訊後各以15萬元交保；林姿妙兒子林佑澤、前立委楊吉雄及其胞弟楊耀火涉犯湮滅證據罪，檢方訊後分別以200萬、150萬、150萬元交保。其餘當事人均請回。

林姿妙昨天下午離開法院時，保持一貫的微笑；林佑澤離開地檢署時表情嚴肅不發一語；楊吉雄則直呼「縣長被政治迫害」，媒體追問其情況，他忍不住脫口說了一句「為了辦縣長」。國民黨 議員痛批民進黨 ，在選舉年查縣長，就算她沒做錯事，也傷了形象、影響連任。

據透露，根據當事人在檢廉單位偵辦過程中聽到的監聽錄音資料，林姿妙2018年底上任縣長沒多久，身旁的人就被監聽。

林姿妙被控貪汙圖利等罪交保，縣府一片低氣壓，但縣長室門口擺滿各界加油打氣盆栽；有縣府員工抱不平說，這種辦案法會搞得「大家都不敢做事」。地方人士指出，大動作查賄肯定讓人元氣大傷，多少已經影響縣長及藍營年底選情。

據了解，羅東某土地未徵土增稅案所指的土地為羅東工保區公正段1558地號，面積65坪，原地主鍾宜潔賣地給林秀榿，上百萬元土增稅被核定免繳，而林秀榿是林姿妙堂姊林束梅的兒子。此外，1564地號也曾有兩筆買賣，疑與林束梅家人有關，但暫未列入檢方偵查範圍。