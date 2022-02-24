我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／烏克蘭多處遭飛彈空襲 CNN：已數百人傷亡

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

黑白集／「活棋」陳建仁 何事蹚渾水？

轉載自聯合報
前副總統陳建仁已申請加入民進黨。（本報資料照片）
前副總統陳建仁已申請加入民進黨。（本報資料照片）

各黨正加緊選戰布局，此際傳出前副總統陳建仁去年底「申請入黨」，推薦人正是操盤民進黨選對會的蔡英文。外界對此揣測紛紛，有人研判他將代表民進黨角逐台北市長，也有人認為是為2024總統大選制衡賴清德之用，也有一說是為接下陳時中防疫指揮官作準備。

以上猜測，都不無可能，政壇人士分析得頭頭是道，卻總讓人覺得不太合理。試想，陳建仁當過蔡總統四年的副總統，當時都不認為有必要入黨了，為何如今選個市長或出任防疫指揮官反而需要入黨？那麼，是因為民進黨「軍紀」變得嚴明了？還是黨內有些奇怪的因素，非要一名告老退休的副總統重出江湖，才足以鎮得住黨內群英？

話說，陳建仁已年逾70，美好的人生歲月，已享受過國家副元首、中研院副院長的榮光。這位虔誠的基督徒，餘生還有什麼事值得他披上黨袍，蹚一趟政治渾水？由此看，他這次入黨的「申請」，便格外耐人尋味。

 外界稱陳建仁為「最強活棋」，陳時中更說他「什麼職務都能當」。那麼，他這回臨老入花叢，就可能像「活魚三吃」一樣，是多功能的。陳建仁固然有其好用之處，問題是也不能高估他的能耐，因為他在政治圈和學術界都未曾經歷真正的試煉。如果小英是用他來「卡賴」，這張王牌可能會耗損得很快。（轉載自聯合報）

民進黨 陳時中 防疫

上一則

北市藍白合？蔣萬安：更想看到「全民合」

下一則

綠營英系擬拱陳時中選北市 陳建仁卡位2024

延伸閱讀

綠營最強活棋？陳建仁入黨引揣測 黨內估：牽制賴清德

綠營最強活棋？陳建仁入黨引揣測 黨內估：牽制賴清德
新聞評論／2個副總統夾攻 陳時中酸度爆表

新聞評論／2個副總統夾攻 陳時中酸度爆表
新聞評論／陳時中想把「清零」當成參選伴手禮？

新聞評論／陳時中想把「清零」當成參選伴手禮？
陳建仁入黨成選舉活棋？陳時中：他的高度什麼職務都可

陳建仁入黨成選舉活棋？陳時中：他的高度什麼職務都可

熱門新聞

全民健保連續收支失衡，必須調整健保費率，擬廢除停保制、調高投保上限。（本報資料照片）

台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人

2022-02-22 20:43
台灣衛福部長陳時中表示，將從商務旅客開始鬆綁，不限制入境人數 。記者曾吉松／攝影

陳時中：商務客入境台灣 全面開放

2022-02-16 16:47
徐立德。（本報資料照片）

台90歲前資政徐立德要和小35歲妻離婚 最高法院准了

2022-02-17 22:30
貨櫃車勾斷電線卡在路中，民眾看見長榮海運貨櫃，以為自己眼花。記者林昭彰／翻攝

長榮海運貨櫃「又卡住了」 在窄路進退不得還勾斷電線

2022-02-17 10:28
臉書粉絲專頁「老高漫談臉書專頁」版主去年6月3日貼文指出，一度想代表中央疫情指揮中心向這個「美國在台機構的人」宣達口罩令。圖／取自臉書「老高漫談臉書專頁」

獨／美軍「特戰合作組」駐台 他口罩沒戴好被曝光

2022-02-20 09:18
國安會前秘書長蘇起出席兩岸基金會新書發表會表示，烏克蘭危機可以作為台灣的借鏡，台灣要好好處理大國的關係，這是我方的生存之道，烏克蘭的教訓就在眼前了。（記者林俊良／攝影）

蘇起：台灣要好好處理大國關係 烏克蘭教訓就在眼前

2022-02-22 19:49

超人氣

更多 >
哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金

哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金
黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」
被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒

被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒
俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」

俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」
一洲焦點／新冷戰開打 新軸心國產生、龐培歐訪台意義

一洲焦點／新冷戰開打 新軸心國產生、龐培歐訪台意義