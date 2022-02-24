黑白集／「活棋」陳建仁 何事蹚渾水？

前副總統陳建仁已申請加入民進黨。（本報資料照片）

各黨正加緊選戰布局，此際傳出前副總統陳建仁去年底「申請入黨」，推薦人正是操盤民進黨 選對會的蔡英文。外界對此揣測紛紛，有人研判他將代表民進黨角逐台北市長，也有人認為是為2024總統大選制衡賴清德之用，也有一說是為接下陳時中 的防疫 指揮官作準備。

以上猜測，都不無可能，政壇人士分析得頭頭是道，卻總讓人覺得不太合理。試想，陳建仁當過蔡總統四年的副總統，當時都不認為有必要入黨了，為何如今選個市長或出任防疫指揮官反而需要入黨？那麼，是因為民進黨「軍紀」變得嚴明了？還是黨內有些奇怪的因素，非要一名告老退休的副總統重出江湖，才足以鎮得住黨內群英？

話說，陳建仁已年逾70，美好的人生歲月，已享受過國家副元首、中研院副院長的榮光。這位虔誠的基督徒，餘生還有什麼事值得他披上黨袍，蹚一趟政治渾水？由此看，他這次入黨的「申請」，便格外耐人尋味。

外界稱陳建仁為「最強活棋」，陳時中更說他「什麼職務都能當」。那麼，他這回臨老入花叢，就可能像「活魚三吃」一樣，是多功能的。陳建仁固然有其好用之處，問題是也不能高估他的能耐，因為他在政治圈和學術界都未曾經歷真正的試煉。如果小英是用他來「卡賴」，這張王牌可能會耗損得很快。（轉載自聯合報）