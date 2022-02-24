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綠營英系擬拱陳時中選北市 陳建仁卡位2024

記者李承穎、周佑政、蔡晉宇／台北24日電
前副總統陳建仁。（本報資料照片）
前副總統陳建仁。（本報資料照片）

前副總統陳建仁去年底申請加入民進黨，推薦人是蔡英文總統，黨內人士解讀，陳建仁入黨，即使未參選台北市長，未來也是接掌防疫指揮官、行政院長，甚至是角逐2024總統的活棋；英系運作陳建仁入黨，也是為了防止「後蔡英文時期」，黨內各派系提早向總統戰局「一枝獨秀」的新潮流傾斜。

英系人士表示，「陳建仁不會選台北市長」，不分派系都力拱衛福部長陳時中參選，黨內民調也僅與對手蔣萬安差距個位數，沒道理此時換將，陳建仁是「奇兵」，不排除放眼2024。

英系人士說，六都市長全採徵召，陳建仁若要選六都，可先徵召後入黨，無需趕在去年底，且擔任閣揆也不必黨職，但2024年總統大選黨內初選，就要具備滿兩年的黨員資格，陳建仁屆時應已取得門票。

民進黨選對會成員說，雙北、桃園的提名人選至少4月底才較明朗，但相較於台北市長不只一人競爭，新北市長卻乏人問津；除英系早就明確預設陳時中進攻首都，交通部前部長林佳龍也有高度意願，除非蔡英文有很明確的意志，否則正國會不會輕易放棄北市。

至於陳時中是否轉戰桃園？綠營操盤人士表示，該說法已非第一次流傳，但目前均無相關討論。

派系人士表示，蔡英文若屬意陳時中參選北市長，卸任指揮官只剩如何鋪陳的技術問題，指揮官若由陳建仁接掌也順理成章；如果陳時中不選，陳建仁當然成為英系另一張王牌。

據指出，副總統賴清德與桃園市長鄭文燦皆屬新系，非新系目前能角逐大位的只有林佳龍，但林與目前最被看好的賴清德仍有段差距，而陳建仁深受蔡英文信任，更是黨內其他派系難以反對的人選。

民進黨人士表示，現在談陳建仁是否參選2024還太遠，但英系此時運作陳建仁入黨，除台北市長戰局，也可布局閣揆、總統，是進可攻、退可守的一枚活棋。

陳時中 蔡英文 民進黨

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