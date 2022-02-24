新聞評論／蔡英文快意經營派系 怎能遏阻內鬥？

民進黨中常會通過選對會成員初選中立條款，自即日起，所有初選參選人文宣，皆不得使用選對會成員作為宣傳。（本報系資料照片）

2006年7月民進黨 全代會通過王幸男所提解散派系提案，這項提案被視為是衝著新潮流系而來，當時的新系總召賴清德 表示會配合決議，解散派系辦公室及該系政協組織，正義連線及福利國連線也宣布或表明將解散；十五、六年過去了，民進黨至今還在吵著不要內鬥，中常會昨天還要求初選參選人文宣不得使用選對會九人小組成員的照片或影音，但對照主席蔡英文 言行不一，民進黨不僅沒有長進，而且還「倒退嚕」。

2022選舉升溫，民進黨初選陸續展開，但各地早已殺得眼紅，甚至派系惡鬥頻傳；民進黨中常會昨天首度要求，即日起所有初選參選人文宣不得使用「2022年選對會」選對會成員蔡英文、賴清德、蘇貞昌、柯建銘、鄭文燦、陳其邁、林佳龍、洪耀福、林錫耀等九人小組成員的照片或影音，也不能透過任何方式宣稱選對會成員支持特定人選，經檢舉將受處置。

黨主席蔡英文並發表對內鬥憂心的談話，她要黨員記取民進黨2008年黨內惡鬥的慘痛經驗，如果回到2008年那種狀況，那她就是一個失敗的黨主席，還說保護台灣是民進黨的價值，但是這個價值不能被利用在競爭手段上。蔡英文對派系出手，意在鞏固民進黨接續執政，但蔡英文的言行不一，成效恐怕大打折扣，語重心長的談話只有一次性的利用價值。

民進黨屏東縣長初選的競爭過於激烈，被認為是蔡英文對派系出手的主要關鍵之一，然而她的起手式是禁止參選黨員使用她和八位選對會成員的照片或影音，也不能透過任何方式宣稱選對會成員支持特定人選，外界看來可笑，因為這根本不是對症下藥，難道約束了英系莊瑞雄、新系鍾佳濱，周春米就可以繼續擴大使用她和縣長潘孟安的支持合照嗎？而且該條款並不溯及既往，這又是什麼邏輯？

引發更大的議論是，如果只限用選對會九位成員照片，是否太抬舉這九人？難道只有這九位成員對民進黨地方選舉有影響力？台南市長黃偉哲、基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安等人挾其高民調，難道地方上的影響力會不如蘇貞昌、林佳龍等人，當紅的疫情指揮官陳時中又豈會自認影響力不及於檯面上這些政治人物？這種形式上的約制，有什麼意義嗎？

最大的爭議還是蔡英文自己，她雖是選對會召集人，黨員也不能使用她的照片來競逐初選，但她最近卻做了一個反向的示範，為了製造民進黨在2022及2024選舉的最大「活棋」，她擔任了前副總統陳建仁加入民進黨的推薦人，在民進黨總統選局朝賴清德傾斜、陳時中可能投入台北市長選舉之際，蔡英文以其高度推薦陳建仁入黨，無異宣示英系的整軍經武，這可比看板、文宣使用合照要來得有力，蔡英文快意操作經營派系，限制黨員使用選對會成員照片，合理性又在那裡？派系惡鬥又豈會因為使用照片這種小事就嘎然而止？（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）