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防初選內鬥 民進黨禁參選人掛與蔡賴合照

記者蔡晉宇、李承穎／台北24日電
圖為立委周春米看板，放有蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌與縣長潘孟安照片。（圖：立委周春米辦公室提供）
圖為立委周春米看板，放有蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌與縣長潘孟安照片。（圖：立委周春米辦公室提供）

民進黨初選頻傳派系惡鬥，為維持初選公平，民進黨中常會昨首度要求，即日起所有初選參選人文宣，皆不得使用蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等「選對會」九人小組成員的照片或影音，也不能透過任何方式宣稱選對會成員支持特定人選，經檢舉將受處置，但該條款並不溯及既往，引發議論。

民進黨「2022年選對會」由蔡英文擔任召集人，其他成員包含賴清德、蘇貞昌、民進黨立院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、交通部前部長林佳龍、新境界智庫副董事長洪耀福、民進黨秘書長林錫耀。由於初選紛爭不斷，中常會昨決議，選對會不會表態支持特定初選參選人，藉以維護初選公平性。

蔡英文昨也在民進黨中常會說重話表示，請大家記得2008年黨內惡性競爭的慘痛經驗，不要再發生；現在民進黨的社會支持面很不錯，要展現包容態度，如果回到2008年那種狀況，「我就是一個失敗的黨主席」。

蔡英文也說，保護台灣是民進黨的價值，但保護台灣價值，不能被利用在競爭手段；她了解在民進黨內部競爭，希望可以挑出支持黨價值的人，但大家也要謹守對於支持者的責任。

不過，中常會「禁大咖合體」決議並不溯及既往，已掛上看板也不須撤下，民進黨屏東縣長參選人莊瑞雄和蔡英文、鍾佳濱和賴清德的合體照仍可「維持現狀」。

鍾佳濱表示，他會遵守中常會決議，但已經印好的文宣，原定要陸陸續續發，既然不溯及既往，這部分要如何認定？莊瑞雄指出，選對會成員如果表態，可能會被質疑裁判兼教練，其實，誰和誰一路並肩作戰，選民都看在心裡。立委周春米表示，她會以身作則，也希望其他參選人能遵守君子之爭。

有參選人指出，根本是被屏東縣長初選大亂鬥「掃到颱風尾」，現在黨中央政策，形同要讓已掛上合照的參選人擁有不對稱優勢。也有議員參選人批評「先掛先贏」，自己還沒掛上與黨內天王合照，如今被禁止了，先前對手掛的卻不用撤，這是什麼道理？

民進黨選對會昨也確定屏東縣長初選民調將在4月6日至8日執行，20日公告提名名單。6都議員部分，4月11日至5月31日執行黨內初選民調，6月8日中執會公告提名名單。引發「英系」與「正國會」戰火的新北市第9選區，提名員額仍無共識，將與台中市第二選區，標註小組成員不同意見後送中執會處理。

民進黨 蔡英文 賴清德

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