憂重挫年底縣市長選情 藍組80人律師團

宜蘭縣長林姿妙等人昨天遭檢廉二度搜索，是否衝擊年底縣長選情引發關注。熟悉宜蘭縣選情的國民黨 前黨務高層表示，民進黨 政府此舉將造成國民黨內、甚至是林姿妙陣營信心危機，對年底宜蘭縣長選情「當然有影響」。

此外，年底九合一大選在即，國民黨昨天宣布成立「2022中央律師團」。國民黨主席朱立倫直指民進黨追殺國民黨縣市長，把司法變成政治工具，為保障其參政權利，國民黨成立80人律師團維護清白，現場也喊出「反抹黑、護公義」口號，捍衛國民黨縣市長參選人權利。

朱立倫表示，司法不能變成政治工具及打壓反對黨的手段，但中二立委選舉後，包括宜蘭、台東、雲林等縣市，民進黨動用司法手段來進行各種調查，讓社會以為國民黨執政縣市有產生任何弊端，這是標準的把司法當作政治鬥爭的手段。

該藍營人士指出，包含親綠智庫昨天公布的國民黨支持度與民眾黨支持度「死亡交叉」，都是企圖造成藍營支持者信心危機，要各個擊破，只要支持者信心一鬆動，之後恐將有骨牌效應，國民黨年底縣市長選情「沒有這麼樂觀」。

宜蘭縣政府昨天再遭搜索調查，尤其是財政稅務局長與農業處長遭傳喚，研判與2018年保護區解編後的一筆土地有無農地農用，交易時為何沒有課徵土增稅有關。現在問題在於，縣府財政稅務局明知該筆列管裁罰過的土地，交易時未課徵土增稅，卻未要求地主補繳。但農地有無農用的會勘認定公文，通常在二層就決行，公文不會送到林姿妙手上，要舉證林姿妙有直接關聯並不容易。