查涉弊 檢廉二搜宜縣長官邸聲押林姿妙

宜蘭縣長林姿妙抵達宜檢，面對媒體詢問，僅回應「謝謝大家。」(記者潘俊宏／攝影)

宜蘭地檢署續查縣府等機關人員涉弊案，縣長林姿妙及其長女林羿伶與縣府農業處長康立和涉犯貪汙治罪條例遭檢方聲押禁見，法院羈押庭今早9點半召開。此次約談共5人交保，包含林姿妙次子林佑澤稍早9點10分離開；楊吉雄友人約9點40分帶150萬元現金前來保釋，楊吉雄約10點步出宜檢，面對媒體詢問，直呼「對縣長政治迫害」。

主任檢察官 梁光宗表示，檢察官昨日上午指揮法務部廉政署續行調查，傳喚、拘提包括縣長林姿妙及其子女、縣府三名局處長及兩名建設處科長等20餘名被告與證人，依法搜索六處有關處所。廉政署偵詢後，昨天深夜已依貪汙罪嫌將康立和、財稅局長盧天龍及前縣議員劉石純、宜蘭縣商業會前理事長陳正勳等人移送檢方偵訊。

辦案人員發現上個月14日偵訊結束後，被告林姿妙的兒子林佑澤甫離去地檢署，即與被告前立委楊吉雄及其胞弟楊耀火等人涉嫌共同藏匿證據，今日就此部分進行調查。

經檢察官訊問後，認為被告林姿妙、其女兒林羿伶及縣府農業處長康和等人涉犯貪汙治罪條例第6條1項第4款圖利罪，被告林姿妙另涉財產來源不明罪，均罪嫌重大，有事實足認其有勾串、滅證之虞，且有羈押必要，向法院聲請羈押禁見。

據了解，全案疑與三年多前一筆農地未農用的土地買賣交易未課徵土地增值稅案有關，檢廉單位要釐清是否有圖利等貪汙情事。不過縣府相關人士指出，類似案件通常是二層決行，縣長不一定知情。

檢廉單位疑似還是針對未徵土增稅等案件補強證據，一早到縣長官邸及縣府搜索。