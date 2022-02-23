新聞評論／2個副總統夾攻 陳時中酸度爆表

陳時中表示，如果能夠選的話，就一定會辭，這沒有好疑義的。（圖：指揮中心提供）

疫情 指揮官陳時中 到底選不選台北市長？在前副總統呂秀蓮 放砲之後，22日傳出前副總統陳建仁申請加入民進黨，推薦人還是蔡總統，陳建仁盛傳是一大活棋，要選台北市長選舉似如探囊取物，陳時中夾在兩個前任副總統之間，說話酸度爆表，能否順利轉戰首都市長，看來變數仍多。

媒體在農曆年節後訪問陳時中，直白問陳是否會在某個時間點功成身退跑去選台北市長，之後成立台灣模式指揮中心，由不選市長的副總統陳建仁來做指揮官？「不必扭扭捏捏說，沒完成防疫不能選市長」；陳時中笑容可掬表示，他的態度已表達很清楚，等疫情穩定才會離開崗位，更笑稱「你可以自己來問啦（指問陳建仁）！」

此時，志得意滿的陳時中想必在心中已繪製了一幅美妙遠景，在他定義的「疫情穩定」之後，他可以順理成章邁向首都之役，而他的指揮官棒子就交給前副總統陳建仁，以陳建仁的高度來接他的棒子，無形更墊高他挑戰台市長的戰略高度，這樣一來，坐上首都市長的寶座，難道不是指日可待？

只是，沒想到另一位前副總統呂秀蓮這時會來找碴，在陳時中得意受訪之後，呂秀蓮竟大砲對準了陳時中，轟掉陳時中的半遮面琵琶，挑明說，陳時中是政府繳學費給他造神，如果陳要選舉就趕快辭掉指揮官，而且陳把病毒帶到桃園，最不能選的就是桃園市長。

原本口才便給的陳時中被呂秀蓮糗得無話回應，只得嘟嚷說「如果能夠選的話，就一定會辭，這沒有什麼好疑義的」，聽起來好像話中有話，未料呂秀蓮還是沒放過他 ，再度受訪談到對台灣經濟的擔憂，指這兩年很多人都快要破產了，政府不應該在機場抓到幾個新冠肺炎病例，全台灣就什麼事也不能做，呂秀蓮的矛頭不小心又刺了陳時中一下。

陳建仁加入民進黨，算是陳時中參選台北市長的一張鬼牌，陳建仁是去年底向民進黨台北市黨部送出入黨申請，推薦人還是蔡英文總統，陳建仁當了四年的副總統都沒有入黨，無官一身輕後反而來入黨，對於手握六都市長參選人提名權的蔡總統來說，這麼大的動作，其中政治意涵，陳時中還看不懂嗎？

職是之故，陳時中今日在疫情記者會被問到陳建仁入黨之事，他機械式答覆「以他（陳建仁）的高度，什麼職務都可擔當，不見得要加入民進黨」、「陳建仁是大家都敬重的人，加入黨等於對黨的肯定」……，稍加解讀，陳建仁即使不入黨，什麼職務都可擔當，入黨之後，正式成了蔡英文的大活棋，還有誰不能取代？而這也正是陳時中最大的擔心。