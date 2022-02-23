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新聞評論／陳時中想把「清零」當成參選伴手禮？

聯合報社論

在Omicron繼續肆虐但漸趨「流感化」下，不少國家紛紛宣布解封。以往嚴控疫情的韓國政府，已在月初宣布放棄疫調；被譏為「岸田鎖國」的日本岸田政府，也宣布三月將重新開放邊境。台灣則還在「清零」和「與病毒共存」之間拉鋸，等待政治來決定疫情曙光。

儘管疫情指揮官陳時中喊出「要有與病毒共存的準備」，並預告全面開放商務客；但從他持續封鎖邊境及各項管制作為看，走的仍是「清零路線」。陳時中堅持清零的背後，其實涉及其選戰布局；如此，他才能以「防疫英雄」的形象華麗轉身投入首都市長選戰，但也恐將使經濟付出嚴重代價。

疫情爆發迄今已兩年多，這波Omicron傳染力雖然強大，但感染者多為輕症或無症狀。根據指揮中心的統計，國內到二月初累計五百多例Omicron本土病例，其中無症狀比率是卅八％、輕症六十一．八％，兩者合計超過九十九％，僅一例死亡。輕症者中半數有咳嗽、喉嚨症狀，其餘多為發燒及流鼻水。依此看，本土病例確實已流感化。

各國陸續解封，除為活絡經濟，主要也是考慮到社會大眾兩年來已承受太多壓力；病毒不斷變異，防疫管制不可能無止盡地持續。而今，Omicron感染者多數症狀輕微，追求清零不但不切實際，且耗費龐大社會資源。以台灣而言，國人普遍已有戴口罩的習慣，接種兩劑疫苗者已超過七成六；但政府的隔離政策卻嚴格如故，並不合理。春節期間，疫情雖然還在熱點上，但許多餐廳、景點都已擠滿了人，顯示民眾早已防疫疲乏。

在這種情況下，指揮中心不放棄清零，地方政府則採取嚴格追蹤匡列。其中，尤以高雄市株連式的匡列法最為誇張，動輒全棟居民送往隔離，乃至封巷或勒令停工。如此，不僅導致民眾與商家抗拒實聯制，也賠上龐大經濟代價，遑論違反人權。

這種不符比例原則的匡列法，為何政府能有恃無恐地蠻幹下去？關鍵在於，兩年多來台灣因為執行嚴格的圍堵及隔離政策，初期因成效明顯讓蔡政府賺盡政治紅利，陳時中更是最大獲利者。正因蔡政府不斷消費「嘉玲」，又極度吹噓防疫神話，使民眾習慣於零確診的氛圍，無法忍受染疫者大幅增加。因此，民眾覺得「只要不匡列到我」、「不影響到我生計」，多半會支持政府的霹靂手段，卻不思索背後的合理性與比例原則。

但疫情迄今已兩年多，新冠病毒歷經數代的演變，已漸漸趨向流感化、輕症化。此時，若仍維持高強度的社會管制及邊境封鎖，即顯得相對不合理，社會壓力及經濟壓力也難以承受。在各方呼籲下，陳時中終於鬆口三月將放寬邊境入境檢疫從十四天縮短為十天，並開放商務客入境，下半年國門非開不可，坦言這是「時勢所逼」。

但如果要「與病毒共存」，政府做了什麼醫療、公衛與社會面的準備嗎？人們似乎並未看到。說穿了，所謂「與病毒共存」，不過是陳時中為他個人投入市長選戰所做的鋪墊，以防招來「半途落跑」之譏。

政府目前一邊喊著要與病毒共存，一邊卻繼續執行清零政策，顯然是自相矛盾的。究其實，陳時中不願放棄清零政策，更多是出於個人政治算計。過去兩年多來，陳時中手握權柄呼風喚雨，民眾都不敢「逆時中」；因此，要繼續採取高強度管制，方能維持他的權力不墜。也唯有頂著清零成功、防疫英雄的光環投入選戰，對他最為有利。但為了個人的政治利益，讓全民付出龐大代價，有何公義可言？

陳時中 疫情 防疫

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