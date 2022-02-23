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瑞士曾存4億？宋楚瑜批炒作：「藍白合」把我扯進去

台灣新聞組／台北23日電
親民黨主席宋楚瑜22日參加法務部前部長廖正豪公祭。遭爆在瑞士信貸曾有約合台幣4億元存款，他澄清表示，對於選舉期間的炒作「很不以為然」。（記者季相儒／攝影）
親民黨主席宋楚瑜22日參加法務部前部長廖正豪公祭。遭爆在瑞士信貸曾有約合台幣4億元存款，他澄清表示，對於選舉期間的炒作「很不以為然」。（記者季相儒／攝影）

親民黨主席宋楚瑜遭爆在瑞士信貸銀行（Credit Suisse）曾有約合台幣4.15億元（約1500萬美元）存款，疑與拉法葉案有關；宋楚瑜昨晚親自澄清，表示對於在選舉期間的炒作「很不以為然」，還說「就是因為藍白合，所以把我給扯進去了」。

對於綠營人士也要求親民黨籍、現任台北市副市長黃珊珊表態，台北市長柯文哲說，要先查證新聞是否屬實，他昨天早上也有問黃珊珊，黃說一九九五年時，她還在大學四年級，怎麼會知道這件事。黃珊珊則表示，親民黨已回應「沒這回事」，這個不用打來打去，不要繪聲繪影，就是拿出證據來。

親民黨指出，所謂佣金付給國民黨秘書長的說法是指鹿為馬。親民黨也發布聲明回應，指「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）網站提到內容完全與事實不符，甚至引用錯誤報導的內容來佐證。

宋楚瑜昨晚出席日本台灣交流協會舉辦的「天皇陛下華誕慶祝酒會」後受訪問表示，他從政以來包括在國民黨、省政府期間，從未參與任何拉法葉艦購買的會議、交涉，根本沒參與過任何這些事情，怎會有所謂的莫名其妙的佣金。

宋楚瑜強調，他已經把事情說明了，若再有人故意或是抹黑的話，「我一定訴諸法律」。

媒體追問到底有沒有4億元，是否在瑞士開帳戶等問題，原本要上車離去的宋楚瑜回頭向記者補充一句，「連這件事情都沒有，怎麼會有這個東西？就是因為藍白合，所以把我給扯進去了。」

瑞士信貸銀行日前遭跨國調查指控數十年來幫忙客戶洗錢，意外揭露曾任國民黨秘書長的宋楚瑜曾於該行開立個人帳戶。OCCRP網站報導，根據外洩的帳戶資料，宋楚瑜個人帳戶開立時間從1993至2010年，存款最高金額為1367萬7418瑞士法郎（現約合新台幣4.15億元）。

OCCRP網站說，國民黨曾控告宋楚瑜侵占數百萬元黨款，但此案獲檢方不起訴處分。宋楚瑜也曾被法國前外長杜馬指控與「拉法葉佣金案」有關，但宋否認有任何不法，司法也查無實證。

OCCRP表示，這次瑞信資料外洩案涉及帳戶的總金額超過1000億美元，是內部揭弊者將1940年代至2010年代期間3.7萬筆個人或公司的瑞信帳戶資料洩露給「南德日報」，這家德國媒體再將資料提供給OCCRP及「紐約時報」、「衛報」和「世界報」等新聞機構。

國民黨 紐約時報 德國

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