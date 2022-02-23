新聞評論／綠劍指宋楚瑜黑錢 口譯哥為選戰？

親民黨主席宋楚瑜被爆瑞士存款曾逾4億台幣，前駐美代表處政治組長、民進黨議員擬參選人趙怡翔呼籲說明。（取材自臉書）

瑞士信貸銀行被揭數十年來疑大量經手黑錢，其中，親民黨主席宋楚瑜遭控曾存過約新台幣4.15億元(約1500萬美元)。宋楚瑜及親民黨隨即駁斥，不過，此事由民進黨 台北市議員擬參選人「口譯哥」趙怡翔突然發文，劍指宋楚瑜，經媒體廣泛報導，隨著年底九合一大選開跑，不免引發政治聯想。

「組織犯罪與貪腐舉報計畫」網站，關於宋楚瑜的介紹與資訊並不多，除了擁有帳戶的期間與最高金額等訊息，另列出「重要事件」：一，國民黨 曾指控宋楚瑜挪用黨的數百萬美元資金並告上法庭，但最終撤銷指控；二，宋楚瑜遭前法國外交部長指控收取拉法葉艦採購案回扣。宋楚瑜否認貪腐，外界也未找到他收取回扣的實際證據。

網站並未明指宋楚瑜存款與拉法葉案有關，但如此列出金額與「重要事件」，很容易令人多做聯想。而趙怡翔直譯網站部分內容發布在臉書 上，引發更多政治想像。

只是，宋楚瑜與親民黨僅解釋拉法葉案、興票案，卻未回應宋是否在瑞信開設個人帳戶，以及帳戶大筆金錢從何而來。除了續被外界質疑宋玩文字遊戲、答非所問，也讓趙怡翔緊咬不放。但綠營擴大揭發此事，甚至逼問宋楚瑜子弟兵黃珊珊要求表態，已經顯露政治操作的選舉攻防。

宋楚瑜與國民黨早已形同陌路，近年來反而與綠、白走得更近，趙怡翔此番出手，是為個別候選人打知名度，或是政黨攻擊，尚未可知。而在宋楚瑜一句「因為藍白合」才把他扯進去，此事已成選戰話題，帳戶相關的事件真相恐怕變成次要了。