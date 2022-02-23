我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

黑白集／綠白互砍「踩菊」 大菊何重之有？

黑白集

監察院發布調查報告，指柯市府輕忽北農疫情，並長期未掌握萬華阿公店，造成疫情主要傳播鏈。御史刀筆搬弄，便將大疫禍首甩鍋柯文哲。民眾黨對此頗表不服，女將黃瀞瑩與楊寶楨酸監院「大菊為重」、「再重也要好好調查真相」，暗諷監察院長陳菊影響調查。

「大菊為重」一詞起自總統府私菸案，蔡英文當時迴護府秘書長陳菊，網民故意將「大局」說成大菊。這次，綠側翼焦糖搶帶風向，指責柯營雙姝「嘲諷陳菊身材」。焦糖為自己選議員蹭到聲量，民進黨民代相繼疼惜花媽，指責雙姝學柯P物化女性；素與菊系不和的湧言會，也拔刀相助。

白綠議員參選人炒作花媽體重，燃燒大菊，照亮自己。陳菊遭質疑的是監院的公正性，事關官箴，同志卻不以為意。而蘇揆及陳菊子弟兵搬出古早的美麗島事件替花媽辯白，彷彿菊姐縱橫政壇已乏善可陳，豈非看輕她扛不起御史台？

蘇貞昌替綠白巷戰加柴火，誘出柯P反擊。柯大罵監院不查3+11及諾富特，兼為副手黃珊珊辯護；還反嗆蔡政府，上回監院彈劾讓他選上市長，叫民進黨別再來。柯P遙指北市長與總統大位，如此神來氣旺，莫非都靠綠營叫戰拉抬行情？

明著綠白對砍，實則捧白滅藍，民進黨為執政大業不惜踩踏陳菊。權力大局為先，民主大菊何重之有？

民進黨 疫情 彈劾

上一則

朱立倫澄清加權爭議 效法蔣經國提拔青年

下一則

憂重挫年底縣市長選情 藍組80人律師團

延伸閱讀

「大菊為重」挨批歧視 民眾黨雙姝嗆綠營扭曲事實

「大菊為重」挨批歧視 民眾黨雙姝嗆綠營扭曲事實
民眾黨雙姝開陳菊身材玩笑？ 蘇貞昌：相信她不會在意

民眾黨雙姝開陳菊身材玩笑？ 蘇貞昌：相信她不會在意
監委開會21次缺席19次 陳菊炸鍋 藍批對個案下指導棋

監委開會21次缺席19次 陳菊炸鍋 藍批對個案下指導棋
冷眼集／泛綠監察院 陽光照得進嗎？

冷眼集／泛綠監察院 陽光照得進嗎？

熱門新聞

全民健保連續收支失衡，必須調整健保費率，擬廢除停保制、調高投保上限。（本報資料照片）

台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人

2022-02-22 20:43
台灣衛福部長陳時中表示，將從商務旅客開始鬆綁，不限制入境人數 。記者曾吉松／攝影

陳時中：商務客入境台灣 全面開放

2022-02-16 16:47
徐立德。（本報資料照片）

台90歲前資政徐立德要和小35歲妻離婚 最高法院准了

2022-02-17 22:30
貨櫃車勾斷電線卡在路中，民眾看見長榮海運貨櫃，以為自己眼花。記者林昭彰／翻攝

長榮海運貨櫃「又卡住了」 在窄路進退不得還勾斷電線

2022-02-17 10:28
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(記者謝承恩／攝影)

台邊境鬆綁 擬先開放外國觀光客赴台

2022-02-15 03:48
臉書粉絲專頁「老高漫談臉書專頁」版主去年6月3日貼文指出，一度想代表中央疫情指揮中心向這個「美國在台機構的人」宣達口罩令。圖／取自臉書「老高漫談臉書專頁」

獨／美軍「特戰合作組」駐台 他口罩沒戴好被曝光

2022-02-20 09:18

超人氣

更多 >
華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中

華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中
陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方

陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方
金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯
台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人

台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人
烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創