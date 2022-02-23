黑白集／綠白互砍「踩菊」 大菊何重之有？

監察院發布調查報告，指柯市府輕忽北農疫情 ，並長期未掌握萬華阿公店，造成疫情主要傳播鏈。御史刀筆搬弄，便將大疫禍首甩鍋柯文哲。民眾黨對此頗表不服，女將黃瀞瑩與楊寶楨酸監院「大菊為重」、「再重也要好好調查真相」，暗諷監察院長陳菊影響調查。

「大菊為重」一詞起自總統府私菸案，蔡英文當時迴護府秘書長陳菊，網民故意將「大局」說成大菊。這次，綠側翼焦糖搶帶風向，指責柯營雙姝「嘲諷陳菊身材」。焦糖為自己選議員蹭到聲量，民進黨 民代相繼疼惜花媽，指責雙姝學柯P物化女性；素與菊系不和的湧言會，也拔刀相助。

白綠議員參選人炒作花媽體重，燃燒大菊，照亮自己。陳菊遭質疑的是監院的公正性，事關官箴，同志卻不以為意。而蘇揆及陳菊子弟兵搬出古早的美麗島事件替花媽辯白，彷彿菊姐縱橫政壇已乏善可陳，豈非看輕她扛不起御史台？

蘇貞昌替綠白巷戰加柴火，誘出柯P反擊。柯大罵監院不查3+11及諾富特，兼為副手黃珊珊辯護；還反嗆蔡政府，上回監院彈劾 讓他選上市長，叫民進黨別再來。柯P遙指北市長與總統大位，如此神來氣旺，莫非都靠綠營叫戰拉抬行情？

明著綠白對砍，實則捧白滅藍，民進黨為執政大業不惜踩踏陳菊。權力大局為先，民主大菊何重之有？