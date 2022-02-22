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「大菊為重」挨批歧視 民眾黨雙姝嗆綠營扭曲事實

台灣新聞組／台北22日電
民眾黨發言人楊寶楨。(圖：取自楊寶楨臉書)
民眾黨發言人楊寶楨。(圖：取自楊寶楨臉書)

台北市府前副發言人、「學姊」黃瀞瑩針對監察院報告指北市府輕忽北農疫情，不滿地在臉書發文，民眾黨發言人楊寶楨也留言「大菊為重」附和，黃瀞瑩則再回應「再重也要好好調查真相」，綠營網紅「焦糖哥哥」陳嘉行因此砲轟兩人是在嘲諷監察院長陳菊的身材。對此楊寶楨回擊，根本就是扭曲事實、亂帶風向，真正歧視陳菊院長的人根本就是焦糖本人。柯文哲則說無限上綱，沒有必要。

楊寶楨表示，一般講「大局為重」的「重」是指重要性，即便延伸為「大菊為重」，也是指「地位」，就只有焦糖硬要解釋成是「重量」；戴上綠色眼鏡，看什麼都充滿歧視。

黃瀞瑩也回擊，有時候超譯就跟「超買」一樣是一種特殊技能，「心中有鬼，看別人都是鬼」，她的留言很溫和，沒有要批評誰，也不需要網軍出征給聲量，完全給網友與媒體評論。

蘇貞昌21日出席工具機聯展開幕典禮時受訪表示，40幾年前在軍事法庭上，他看著20幾歲的陳菊為台灣的民主自由奮鬥，面對唯一死刑的軍法審判，不憂不懼、從容答辯，一輩子為自由奮鬥的人權鬥士，相信她不會去在意後輩對他不禮貌的人身攻擊。

柯文哲則說，這個事情不要無限上綱，「我也知道，他們(網紅陳嘉行)就是要靠這個賺錢或打知名度，但比較好的社會就是大事化小，小事化無，社會和諧一點，不要一直小事變大事，無限上綱，沒有必要。」

由於柯文哲過去曾說，陳菊是比較肥的韓國瑜，有綠營質疑，民眾黨參選人有樣學樣？對此，柯文哲說，很多事情一笑置之就好，有需要無限上綱嗎？有時候穿鑿赴會，沒有必要，柯也引用陳時中的名言「大可不必」。

台北市府前副發言人、「學姊」黃瀞瑩。(本報資料照片)
台北市府前副發言人、「學姊」黃瀞瑩。(本報資料照片)

柯文哲 歧視 陳時中

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