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黑白集／下加權猛藥 國民黨小心變毒藥

黑白集

國民黨通過直轄市議員提名辦法，對新人、青年參選的加權，最高可達百分之百。這帖猛藥，引發黨內正反兩極評價。撇開當事人政治利益考量，這套辦法能否達到變革目的，或者將適得其反，是國民黨必須審慎思考的。

這項新規定，主要是針對國民黨「老化」問題而來。但老化不僅限於從政黨員，也在支持基礎。近來民調，國民黨在年輕族群的支持度已落居各黨之末，黨員結構及黨公職更缺乏世代交替。因此，鼓勵參選人「愈素愈好」、「愈年輕愈好」，成了最直接的答案。

市議員初選勝負僅在毫釐之間，民進黨雖也有類似加權，但最高僅兩成。國民黨一舉提高到加倍，不僅鼓勵，而是「絕對優先」。有優先，就有犧牲；犧牲的，自然就是資深、年長或現任議員。如此能否提高勝選機會，只怕未必。

無論藍綠，「政二代」都是青年參選來源之一。政二代未必不好，但起跑點不同也是事實。國民黨政二代雖無「新人加權」，卻可獲得最高70％的「青年加權」，無疑是政二代的大力丸。「年輕化」及「世代交替」若仍落入老路，要吸引青年支持，將是緣木求魚。

政黨提名的目的在求勝選，但不合理的加權，將造成不公平競爭。一旦「加錯權」，不但加深勝選困難，恐怕還會賠上黨的形象和未來。

國民黨 提名 民調

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