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鎢鋼大王是金主？ 柯：錢都還沒捐

記者吳亮賢、劉宛琳、林麗玉／台北報導
台北市長柯文哲。（圖：北市府提供）
台北市長柯文哲。（圖：北市府提供）

民眾黨傳有親藍背景金主運作「藍白合」，本報系聯合報揭露該金主正是國民黨前中常委、有「台灣鎢鋼大王」之稱的廖萬隆，並深獲台北市長、民眾黨主席柯文哲信任。柯文哲昨證實，但表示「錢都還沒有捐，怎麼會有金主？」

柯文哲說，他跟廖萬隆熟識，與企業主也會聊天，但就算認識企業，也是正常交流。

對於廖萬隆被指是民眾黨金主，柯則說，「錢都還沒有捐，怎麼會有金主？都還沒有看到錢進來，不需要這樣，這種做法，跟大陸有什麼不一樣，製造寒蟬效應而已。」

柯也表示，政黨都有政治獻金帳目，來自民間捐款，這還是政黨運作很重要的金錢來源，否則政黨無法運作；但民眾黨所有獻金都有依中華民國法律標準，每筆都有登記。

民眾黨立委蔡壁如也說，每個政黨都有民間人士支持，也許是金錢、人力，「絕對不會違反國家的法律」。

國民黨主席朱立倫昨受訪時表示，上次碰到廖萬隆已是兩年前，「他那時候滿支持郭台銘董事長」，之後就沒機會接觸到，有機會再去拜會。國民黨副秘書長王育敏表示，廖萬隆只是國民黨員，現在沒有任何黨職，媒體報導並沒有得到他本人的證實。

國民黨 柯文哲 中華民國

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