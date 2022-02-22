國民黨中常委選舉 自家人批換票 朱立倫：內鬥是恥辱

國民黨中央委員史碩仁（左二）21日舉行「改革從建立制度做起」記者會，中廣董事長趙少康（右二）、孫文學校總校長張亞中（左）、彰化縣前縣長卓怕源（右）等皆出席。（記者邱德祥／攝影）

國民黨 3月5日舉行中常委選舉，換票傳聞不斷。國民黨中央委員史碩仁等昨公布過半中央委員連署書，要求召開臨時中央委員全體委員會議進行黨務改革；中廣董事長趙少康 也表示，應立即解散「換票聯盟」，點名黨主席朱立倫應負起責任端正選風；國民黨中央則提供檢舉專線，盼參選人自律。

本報系聯合報報導，縣市長、議員選舉提名 辦法與「中央選戰策略會報」名單引發黨內不滿，孫文學校總校長張亞中批評，對於如何參選、初選，「完全取決於黨中央個人的考量」。對立委傅崐萁擔任選戰策略會報執行長，張也說，傅回黨過程爭議，當操盤手引發質疑，朱立倫應出來講清楚。

朱立倫昨表示，上禮拜和趙少康吃飯談很多黨的改革事項，也很歡迎張亞中給黨改革建議。傅崐萁則回應，他加入中央選戰策略會報引起各界關注，自己除了犧牲、承擔外，將公開向外界及民眾澄清說明。

據轉述，朱立倫昨在內部共識營一度表示，「國民黨應改名內鬥黨，全世界最有名的內鬥黨就叫中國國民黨，最喜歡內鬥」。朱強調，這是恥辱，一定要改，國民黨內鬥，民進黨最高興；過去在中國大陸時期，國民黨是內鬥垮的，而在台灣失去政權，也是因為內鬥，現在都在野了，還要鬥。

另據中國時報報導，史碩仁說，連署最主要目的是召開中央委員會，訂黨內重要制度，交由中常會執行，包括每三個月定期召開一次中委會，在未召開定期會議前，先開臨時中委會。

趙少康表示，中常委選舉採限制連記法才會有換票聯盟，也是10年陋習；杜絕選風舞弊要從黨裡做起，國民黨既規定不可以換票和參加組織換票聯盟，朱應責成祕書長黃健庭、考紀會主委李貴敏要求選風端正，誰違規就處分，展現紀律。

據報導，張亞中認為，換票聯盟問題嚴重，且行之多年臭不可聞，黨中央充耳不聞，任換票聯盟猖狂，他質疑黨中央某些人可能是共業集團的一部分。

對於是否認為被逼宮？朱立倫說，歡迎給國民黨建言，呼籲不要給各界有任何見縫插針機會，國民黨一定要下定決心，年底的目標要團結一致追求勝選。趙少康更駁斥「逼宮說」，強調自己立場很清楚，就是鞏固黨中央、支持朱主席。